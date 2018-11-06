Цены на нефть движутся сдержанно во вторник с утра. Текущие колебания больше похожи на консолидацию цен перед новым направленным движением — все-таки новостных поводов более чем достаточно.

В начале недели США ввели анонсированные ранее санкции против Ирана. Рынок ждал их с трепетом, потому что Вашингтон говорил о планах полного запрещения покупки иранской нефти. Реальность показала, что все несколько не так: восемь государств оказались в списке исключений. Италии, Греции, Китаю, Индии, Южной Корее, Японии, Тайваню и Турции можно продолжать импортировать иранскую нефть в течение предстоящих 180 дней. В комментариях президент США Дональд Трамп пояснил, что санкции несколько «замедлены», чтобы избежать скачков волатильности в секторе нефти. Однако думается, что причина совсем в другом.

Суть этого «торможения» в понимании, вероятно, что цены на сырье и так довольно высоки, даже с учетом последней коррекции, в то время как предложение энергоносителей только растет. Это и так надавит на котировки — дополнительных усилий просто не требуется.

Сегодня утром баррель Brent торгуется по $72,90 (-0,4%). Техническая картина колебаний нефти предполагает, что новая волна «медвежьей» активности, если она проявится в ближайшее время, уведет цены на нефть к отметке $70,50.