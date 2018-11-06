Американские биржевые площадки в понедельник завершили торги в основном на положительной территории в ожидании итогов промежуточных выборов в конгресс США. Позитивной динамике S&P 500 способствовала информация о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета проводит buy back своих акций.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,56%, закрывшись на отметке 2738,31 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,76%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт — до 3,2%.

Сегодня выборы за океаном определят, сохранят ли республиканцы контроль над конгрессом. По информации Reuters, опросы общественного мнения показывают, что демократическая партия может получить контроль над палатой представителей, а республиканцы получат контроль над сенатом.

В случае победы демократов, фондовые рынки США могут вновь перейти к снижению.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,19%, закрывшись на отметке $72,73. Вступившие 5 ноября в силу антииранские санкции, как и ожидалось, не оказали практически никакого влияния на рынок "черного золота". Сейчас основной момент – выборы в американский конгресс, перед которыми мы видели достаточно сильное снижение цен на нефть. На мой взгляд, после выборов нефтяные котировки плавно начнут свое восстановление, ну а сегодня игроки традиционно будут ждать выхода еженедельных данных по запасам сырой нефти от API, которые в связи с переходом США на зимнее время будут опубликованы в 0:30 МСК.

В настоящий момент основная поддержка по Brent находится на отметках $71,15-$71,65.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2377,95 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2356 и 2338 пунктов, сопротивления расположены на 2396 и 2415 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная на уровне 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,20, потеряв 0,73% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 66,30 и 66,50, основное расположено на уровне 67. Поддержки находятся на 65,80 и 65,20.