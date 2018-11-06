Перед открытием российского рынка во вторник формируется нейтральный внешний фон. Число поводов, которые могут значительно повлиять на перспективы финансовых рынков, максимальное за долгое время. Главным событием сегодняшнего дня станут промежуточные выборы в обе палаты парламента США. Предварительно более высокие шансы имеют демократы, победа которых может спровоцировать снижение фондовых индексов, так как усилит политическую неопределенность и, вероятно, приведет к уменьшению стимулов для бизнеса из бюджетных средств, что активно использует Трамп в данный момент. Доллар будет уязвим как минимум до оглашения итогов голосования, так как участники рынка предпочтут менее рискованные активы.

При этом неожиданный исход выборов может привести к продолжительным трендам, как в случае с победой Трампа ранее. Наконец, появилась полная информация по санкциям США в отношении Ирана. Как и обещалось, они были введены с понедельника в отношении 700 различных организаций и физлиц. Белый дом намерен полностью остановить поставки нефти из региона, но, беспокоясь о ценах на сырье, предоставляет ряд послаблений. В течение следующих 180 дней 8 стран могут продолжить покупки, в том числе 3 лидера по импорту – Китай, Индия и Южная Корея. К маю 2019 года поставки должны быть полностью прекращены. Расчеты по контрактам, заключенным до мая 2018, когда было объявлено о санкциях, также можно осуществить.

На наш взгляд, желание Европы и России помешать планам США не осуществимо – экспорт Ирана будет неизбежно сокращаться, однако дефицит нефти не появится из-за быстрого роста добычи в других регионах. После коррекции нефти на этом фоне локально возможен рост к 76-77 за баррель Brent, но рассчитывать на закрепление выше 80 не стоит.

Перед длинными выходными рубль покинул пределы продолжительной консолидации и завершил торги пятницы выше 66 к доллару на спот-рынке. Приближаются сроки публикации второго пакета санкций, связанных с химическим оружием, что будет основной причиной давления на рубль. Решение будет приниматься после выборов в США.

Американские индексы консолидируются на неопределенности по торговому соглашению с Китаем и стремительном снижении Apple. Компания хорошо отчиталась, но инвесторам не понравились прогнозы на следующий год и замедление продаж на EM рынках. В России положительный отчет за 9 мес. 2018 представил «ММК». Дивиденды за 9 мес. составят 2.11 руб. на акцию. Бумаги компании интересны по текущим ценам.