Американский рынок труда вновь выдаёт сильный месяц, создав за октябрь 250 тыс. новых рабочих мест. Естественно, что доллар совершил немедленный разворот и заложил очередные ожидания повышения ставки уже на декабрьском заседании ФРС. Американская администрация продолжала настаивать на санкциях против Ирана, но разрешила восьми странам продолжить закупки нефти, чтобы смягчить последствия переходного периода и довести импорт иранской нефти до нуля. Пока Россия отдыхала в понедельник по случаю Дня народного единства, в США готовились к промежуточным выборам в Конгресс, которые могут иметь серьёзные последствия как для внутренней, так и для внешней политики США. Британская Sunday Times пишет о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась о таможенных правилах с Евросоюзом, избежав жёсткой ирландской границы. Более того, она близка к тому, чтобы заключить соглашение о свободной торговле. Естественно, что фунт немедленно отреагировал на это укреплением. Доллар вёл себя спокойно, больше переживая о предстоящих выборах, чем о заседании ФРС на текущей неделе. Китай успел всех напугать снижением PMI в сфере услуг от CAIXIN до 50,8 п. в октябре при ожиданиях 52,9 п. и предыдущем значении 53,1 п. Впрочем, Великобритания также показала падение активности в сфере услуг до 52,2 п. с 53,9 п. в сентябре.

Япония начнёт вторник с данных по расходам домохозяйств. Резервный банк Австралии примет решение по ставке, но, скорее всего, оставит её на уровне 1,5%. Далее внимание инвесторов переключится на выходящие индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы в России и Европе. В еврозоне также выйдет статистика цен производителей, рост которых в октябре сохранится на уровне 4,2%. В России появятся данные по инфляции в октябре. Скорее всего, темпы роста цен остались на уровне 3,4%. «РусАл» отчитается по МСФО за III квартал.

Поскольку в США также перевели часы на зимнее время, то в ближайшие месяцы вся традиционная статистика будет выходить на час позже. Соответственно, отчёт API по запасам нефти выйдет уже в среду ночью. Япония опубликует значение индекса опережающих экономических индикаторов. В Германии появятся данные по промышленному производству. Далее в еврозоне опубликуют статистику розничных продаж. Из американских событий будут интересны цифры от Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером появится решение Резервного банка новой Зеландии по ставке. Впрочем, как и в случае с австралийским регулятором, ставка в Новой Зеландии, скорее всего, останется на уровне 1,75%. В России отчитается «Роснефть».

В четверг появится много различных данных по Японии, включая базовые заказы в машиностроении, счёт текущих операций и движение капитала. В Китае опубликуют статистику внешней торговли. Ожидается, что рост импорта замедлится, но положительное сальдо расширится. В Германии и Франции также выйдут цифры по внешней торговле. В США заслуживают интереса еженедельные данные по первичным обращениям, а также заявление ФРС по итогам двухдневного заседания. Изменения ставки не ожидается, но текст итогового документа зачитают до дыр. В России Московская биржа, «Полюс» отчитаются за III квартал по МСФО. «Северсталь» проведёт день инвестора.

Китай начнёт пятницу с данных по инфляции. Ожидается, что рост потребительских цен останется на уровне 2,5%. Меж тем цены производителей могли замедлить свой рост в октябре до 3,4% с 3,6% в сентябре. Днём Великобритания выдаст порцию данных по инвестициям и строительству, экспорту и импорту, а также ВВП за III квартал. Ожидается, что рост экономики мог ускориться до 1,5% по сравнению с 1,2% в II квартале. В США ожидается публикация статистики цен производителей, которые могли замедлить свой рост до 2,5% в октябре с 2,6% в сентябре. Базовые цены производителей могли замедлить рост до 2,3% с 2,5%. Вечером выйдет предварительное значение индекса потребительской уверенности от Университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России ожидается отчёт по торговому балансу. Сбербанк отчитается по РСБУ за 10 месяцев. «АЛРОСА» предоставит отчётность по МСФО за III квартал.

Американские торги в первый день недели закончились весьма необычно. Dow Jones показал неплохой плюс, а вот NASDAQ закрыл день в минусе из-за падения бумаг бывших лидеров. Apple более не собирается отчитываться о количестве проданных устройств, как это было более десятка лет. В пятницу бумагу наказали падением на 6,2%, а в понедельник ещё на 2,84%. Кроме того, слухи в СМИ говорят о том, что спрос на самый дешёвый iPhone XR линейки 2018 года сильно отличается в худшую сторону от запланированного. Sysco Corp. (-9,44%) предоставила слабый отчёт. И немного о статистике. Индекс PMI в сфере услуг США от Markit составил 54,8 п. в октябре при ожиданиях 54,7 п. ISM в сфере услуг сполз к отметке 60,3 п. по сравнению с 61,6 п. в сентябре, но оказался лучше ожиданий. По итогам дня DJIA поднялся на 0,76% до 25461,70 п., S&P 500 повысился на 0,56% до 2738,31, а NASDAQ упал на 0,38% до 7328,85 п.

Новый день в Азии рынки встретили без особого оптимизма. Разве только японские индексы капитализировались на слабой иене. Накануне президент КНР Си Цзиньпин говорил о том, что экономика Китая будет стремиться к большей открытости, чтобы обеспечить доступ на рынок большему числу импортных товаров. Однако впереди промежуточные выборы в американский Конгресс, которые могут существенно повлиять на расстановку сил в Вашингтоне. Продолжили снижаться бумаги поставщиков Apple из-за опасений снижения спроса на продукцию компании. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам находилась около 3,203%, что также не добавляло оптимизма покупке риска. Резервный банк Австралии принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 1,5%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 22134,68 п. (+1,08%), Hang Seng — 25885,84 п. (-0,19%), Shanghai Composite — 2641,11 п. (-0,91%).

Нефть продолжает отыгрывать обстоятельство принятия исключений по импорту иранской нефти. Преференции получили восемь стран на срок до 180 дней, за который они должны обнулить поставки. Кроме этого, опасения вызывает спрос на нефть в странах, которые обеспечивают основной прирост потребления. Ослабление валют развивающихся стран приводит к удорожанию импорта, в том числе и топливного. И, наконец, США, Саудовская Аравия и Россия нарастили свою добычу в текущем году более чем на 2,5 млн баррелей, что легко перекрывает все поставки из Ирана. И немного о золоте. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust выросли с 749,64 тонн до 757,29 тонн. К 9:00 мск Brent — $72,92 (-0,34%), WTI — $63,04 (-0,10%), золото — $1231,8 (-0,04%), медь — $6086,98 (+0,18%), никель — $11865 (+0,98%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 96,178 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,4 (-0,01%), GBP-USD — $1,305 (+0,11%), USD-JPY – 113,33 (+0,13%).

Российский рынок также живёт в ожидании итогов промежуточных выборов в США. Впрочем, любой их исход обладает своими рисками. Обнадёживает то, что в последнее время российская тема явно отошла на второй план в американских СМИ. Падение котировок нефти также может привести к снижению индексов и ослаблению рубля. Однако пока Brent торгуется выше $69,4 за баррель, растущий тренд в нефти сохранится. Соответственно, после выборов в США всё внимание будет к заседанию ФРС. Если американский регулятор продолжит настаивать на повышении ставки, то рискованные активы вновь могут подвергнуться продажам.