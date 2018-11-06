Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов вторника. Разнонаправленное движение азиатских площадок и ожидание результатов выборов в конгресс США способствуют консолидации отечественного рынка акций у значений предыдущего закрытия.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник в течение дня рынок может пребывать в состоянии консолидации, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма". "Инвесторы ожидают итогов промежуточных выборов в конгресс США – от того, как места в сенате и палате представителей распределятся между демократами и республиканцами, зависит, помимо прочего, вероятность принятия и формат новых санкций в отношении РФ", — добавляет он.

"Разнонаправленное движение на азиатских площадках и стабильные котировки нефти не дают внешних ориентиров перед открытием рынка российских акций, который, по всей видимости, начнет торги нейтрально", — комментирует Вадим Иосуб из "Альпари".

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2355-2400 пунктов, по индексу РТС — 1125-1145, полагает он.

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неопределенный утренний внешний фон", — считает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Стабильные котировки нефти вблизи достигнутых уровней обеспечат нейтральное начало торгов рублем, считает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65,5-66,9 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,2 рубля, прогнозирует аналитик.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре доллар-рубль выступают отметки 66,3 и 66,5 рубля, основное — расположено на уровне 67 рублей, поддержки находятся на 65,8 и 65,2 рубля, отмечает Сергей Дроздов из "Финама".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на торгах в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,12-0,19%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,56%, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,01%, японский Nikkei 225 вырос на 1,14%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,91%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 72,72 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,62% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1407 доллара против 1,1406 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу повысился третий день подряд, отыгрывая попытки роста западных фондовых рынков.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,79%, до 2377,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1134,80 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 48 копеек – до 66,2 рубля, евро – на 47 копеек, до 75,44 рубля, следует из данных Московской биржи.