Прошедшая неделя держала нашу страну в напряжении по поводу внутренних цен на топливо. В результате правительство договорилось с нефтяниками о снижении цен на оптовом рынке. Независимым поставщикам топлива обещали гарантированную среднюю маржу в размере 2,7 тыс. рублей за тонну. Да и угрозы применения заградительных пошлин в случае невыполнения нефтяниками принятых обязательств остаются в силе. Так что в ближайшее время скачка цен на розничном рынке не ожидается.

Однако подобного прогноза по поводу перспектив цен нефти на мировых рынках давать, видимо, не стоит. Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, распространяющиеся в первую очередь на экспортные поставки нефти. Также Вашингтон ввел санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана национальной авиакомпании и Центробанка Исламской Республики. Reuters, со ссылкой на сообщение Общества всемирных межбанковских финансовых каналов, передал, что банки Ирана лишились возможности совершать международные операции с помощью платежной системы SWIFT. Всего санкции второго этапа в отношении Ирана распространяются более чем на 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана, сообщает американский Минфин. Ранее Вашингтон заявлял о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. По данным США свыше 20 стран уже сократили объемы импорта иранской нефти. Однако пока США «соблаговолили» позволить восьми странам, включая Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию продолжать покупки иранской нефти. Такие льготы восьми странам предоставлены на 180 дней без возможности их продления.

Поскольку в указанном списке оказались основные покупатели, то по первым оценкам дальнейшего сильного снижения объемов экспорта нефти из Ирана не ожидается. Иранский президент Хасан Роухани реагирует на введенный второй пакет санкций с нескрываемой издевкой, сообщая, что Иран продолжит продавать свою нефть, несмотря на санкции со стороны США. По его словам: «США сами признавались о своем провале остановить иранскую нефть, потому что они не смогли найти ей замену». Президент Хасан Роухани обещает с честью обойти жестокие и незаконные санкции, потому что эти санкции "неправильны и противоречат международному праву". И все же, несмотря на бравурные заявления главы Ирана, санкции против страны будут достаточно чувствительными. Подтверждением такому мнению может стать изменение структуры экспорта Китая, который является одним из крупнейших покупателем нефти Ирана. За пару месяцев с июля Китай сократил закупки нефти Ирана в полтора раза, компенсировав их ростом поставок из Саудовской Аравии и России.