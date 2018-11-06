Фондовые индексы США завершили торги понедельника недалеко от максимумов дня при их небольшом объеме. S&P500 вырос на 0,56%. На протяжении всей сессии на широкий рынок оказывало давление продолжающееся снижение котировок Apple. В результате технологический индекс NASDAQ закрылся в минусе. В целом инвесторы проявляли осторожность перед голосованием на промежуточных выборах в Конгресс США и очередным заседанием ФРС. Лучше других смотрелись финансовая и энергетическая отрасли, а также сектор недвижимости.

Доллар немного снизился по отношению к основным валютам, а евро укрепился в паре с ним до 1,1407.

Сегодня утром фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют, Shanghai Composite снижается. Доходности по американским облигациям, золото, нефть и другие финансовые активы замерли в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Инвесторы не рискуют.

В результате голосования по кандидатам в палату представителей ожидается победа демократов, но Сенат остается за республиканцами. «Двоевластие» в Конгрессе для фондовой биржи будет означать сохранение текущего положения вещей, поскольку договориться по кардинальным решениям при таком раскладе сил будет сложнее. К примеру, демократам вряд ли удастся повернуть вспять налоговую реформу. Окончательные результаты выборов станут известны после закрытия рынков. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попытается вырасти на 0,25%, до 2745 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS). Прогноз предполагает сохранение позитивной динамики с начала года, что лишь подтвердит оптимистичные результаты пятничного отчета по рынку труда.

С технической точки зрения индекс остается ниже 200-дневной и 50-недельной скользящих средних и пока не набрал сил для возобновления роста. Гэп на уровне 2680 пунктов по-прежнему затрудняет позитивную динамику, но в пятницу индекс удержался от срыва вниз, что свидетельствует о наличии интереса к покупкам.

До открытия основной сессии сегодня отчитываются CVS Health Corp. и Regeneron Pharma. От обеих компаний ожидают повышения прибыли.