Нефтяные цены продолжают снижаться, несмотря на вступление в силу санкций в отношении Ирана. Участники рынка не спешат вновь повышать премию за геополитические риски в нефтяных ценах после того, как США согласились сделать исключение для восьми стран, которые смогут продолжить закупку нефти в Иране. Среди восьми стран, на которые не будет распространяться санкционный режим: КНР, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Греция и Италия. Напомним, что 4 ноября вступил в силу второй пакет санкции США в отношении Ирана. Основные ограничения затронут торговлю нефтью, банковский сектор, судоходство и судостроение Ирана. Наиболее болезным для Иранской Республики может стать запрет со стороны США на операции в долларах для банков тех стран, которые не будут сокращать закупку иранской нефти.

Такого рода ограничения с большей вероятностью будут приводить к дальнейшему сокращению экспорта нефти и сокращению поступлений валюты в страну, что в свою очередь приведет к еще большему обесценению реала и разгону инфляции. К текущему моменту в Иране уже приостановили работу более ста международных энергетических компаний, а экспорт нефти в стране упал более чем на 1 mbd.

Дальнейшая динамика на нефтяном рынке будет определяться исходя из фактических данных о сокращении объемов предложения иранской нефти на рынке с одной стороны и расширения предложения такими станами, как Саудовская Аравия и РФ, с другой. Краткосрочно Brent с большей вероятностью продолжит торговаться с понижением, целями выступят отметки $71-72/bbl.