Во вторник внимание инвесторов обращено на промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США. Расклад сил, до сих пор полностью благоприятствующий республиканцам, может поменяться.

В фокусе – сектор здравоохранения, один из драйверов роста S&P 500 c начала года. Производители лекарств, такие, как Pfizer и Merck, выиграют от «двоевластия» в законодательных органах США, обеспечив себе защиту от излишнего госрегулирования отрасли.

Аэрокосмические и оборонные предприятия (в т.ч. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon) уже обеспечены заказами от принятого ещё в августе колоссального оборонного бюджета на 2019 г., однако усиление демократов ставит под вопрос активные траты на вооружение, и акции подрядчиков Пентагона могут оказаться под давлением.

При любом исходе выборов перспективы технологических компаний (Google, Facebook, Twitter) вряд ли можно назвать радужными: обе партии поддерживают усиление контроля за сохранностью персональных данных на фоне скандалов с утечками и последующими слушаниями в Конгрессе.

Не слишком выразительный рост индексов в понедельник добавляет сомнений перед важным днём: вчера Доу Джонс прибавил 0,9%, S&P 500 вырос на 0,74%, а Nasdaq и вовсе потерял четверть процента. Часть инвесторов придерживаются точки зрения, что лишняя осторожность перед ключевыми политическими событиями никогда не помешает.

Из отдельных корпораций стоит отметить компанию Apple, в пятницу отчитавшуюся о росте выручки и чистой прибыли за 3-й квартал. С другой стороны, темпы продаж устройств в штуках замедлились, а в понедельник и вовсе вышли новости о том, что производитель перестанет публиковать динамику продаж в штуках. Речь, очевидно, идёт о желании скрыть неприятные факты. Масла в огонь подлили и крупные инвестиционные банки JPMorgan и Bank of America Merrill Lynch, понизившие целевой ориентир цены акции Apple. Двойной удар ненадолго отправил акции в зону ниже $200 за штуку, однако такой уровень показался инвесторам психологически слишком низким, и бумага вернулась к $201 под закрытие торгов.

Ослабление индекса доллара DXY замедлилось на уровне поддержки 96,3, и во вторник появляется надежда на продолжение длительной повышательной тенденции против ведущих валют, сложившейся на фоне неурядиц внутри зоны евро, беспокойств по сделке брексит и курса на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.