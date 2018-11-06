Санкции США в адрес Ирана, которые вводились в два этапа – второй из них состоялся в понедельник, 5 ноября – все-таки не внедрены полноценным образом. Для восьми стран-покупательниц иранской нефти сделаны исключения сроком на 180 дней: в течение этого срока основные импортеры нефти производства Ирана (Китай, Южная Корея, Индия и другие) смогут продолжать работать с Тегераном. Это сделано, как пояснил президент США Дональд Трамп, для сглаживания вероятного скачка нефтяных цен. Фактически этапов по остановке иранского нефтяного экспорта будет три, но позже Трампу будет проще «закрутить гайки». Баррель Brent сейчас торгуется по $72,63 (-0,7%), техническая картина допускает вероятность возобновления падения сырьевых цен.

Сегодня чуть позже на сайте Минфина РФ появится сообщение о завтрашнем аукционе по размещению ОФЗ. Откровенно говоря, по-прежнему есть вопросы с логичностью предлагаемых рынку лимитов — ведомство ожидает спроса, но он прогнозов не оправдывает.

Американская валюта выглядит очень осторожно на мировом валютном рынке из-за предстоящих выборов в Конгресс: есть риск, что демократов в парламенте будет больше, чем республиканцев. Кроме того, на этой неделе пройдет очередное заседание Федрезерва США, где, скорее всего, будут даны очень аккуратные комментарии относительно экономических оценок и подтверждены планы ФРС повысить процентную ставку под занавес года.

Доллар США проведет торги вторника в диапазоне 65,85-66,35 руб., евро проторгуется в коридоре 75,10-75,95 руб.