За октябрь, согласно данным Росстата, инфляция выросла на 0,4% к сентябрю, эффект августовской дефляции оказался нивелирован. Впрочем, он начал исчерпываться еще в сентябре, когда инфляция по сравнению с августом подросла за месяц на 0,2%. Цены на продовольствие в октябре выросли даже сильнее, чем цены непродовольственных товаров (0,6% против роста на 0,5%, а без учета плодоовощной продукции цены на продукты питания подорожали в октябре на 0,7%). Годовая инфляция (октябрь 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года) продолжает ускоряться, в октябре она составила 3,5%, а с начала 2018 года выросла на 2,9%. Напомним, что в сентябре годовая инфляция составляла только 3,4, а инфляция с начала 2018 года – только 2,5%. Сильнее всего в октябре разогрели рост годовой инфляции растущие цены на непродовольственные товары и услуги.

В октябре рост цен на бензин в годовом исчислении составил 11,3%. Однако можно отметить, что еще в августе цены на бензин росли в годовом исчислении такими же темпами. Так что, в 3 и начале 4 кварталов совместными усилиями государства и нефтяных компаний рост цен на бензин удалось обуздать. В противном случае, мы бы увидели официальную инфляцию уже на уровне 4% в год, хотя правительство и ЦБ РФ ожидали увидеть такой рост только в самом конце года.

Скорее всего, по итогам 2018 года прогноз правительства и Банка России по инфляции в 4% в год будет выполнен, и годовая инфляция по итогам декабря окажется именно на таком уровне. Тем не менее, возможно, что население будет оценивать личную инфляцию намного выше (примерно в 2-2,5 раза), чем официальная статистика.