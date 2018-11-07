Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2405-2420 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2410, 2400 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2430, 2450 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельной статистики по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

Некоторое влияние на ход российских торгов также могут оказать новости относительно итогов промежуточных выборов в конгресс США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.44%) и РТС (+1.44%) завершили торги с сильным равномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня мы наблюдали ступенчатый рост указанных индексов, что является косвенным признаком силы и уверенности игроков на повышение. Между тем, состояние внешнего фона вчера явно не способствовало активным покупкам российских акций. Более того, локальный фондовый рынок вырос в противовес очередному обновлению среднесрочного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent.

Возможно, столь парадоксальный оптимизм был связан с компромиссным характером вступившего в силу пакета американских санкций против Ирана. Соединенные Штаты формально возобновили нефтяное эмбарго против Исламской Республики, но при этом разрешили продолжить импорт иранской нефти целому ряду государств. К середине дня стало известно, что их количество увеличилось до 9 за счет Ирака. Указанная ситуация позволяет надеяться на то, что ноябрьский пакет американских ограничительных мер против РФ не окажется слишком болезненным. Так или иначе, но индексы МосБиржи и РТС за несколько последних торговых дней сумели отыграть примерно половину своего октябрьского спада. Теперь среднесрочная техническая картина в них улучшилась до нейтральной. Не исключено, что они на какое-то время перейдут в состояние консолидации вблизи текущих значений.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4.1 п., или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером однодневного прироста среди голубых фишек выступили бумаги Роснефть (ROSN RM, +4.97%). Они пользовались повышенным спросом на фоне публикации сильной финансовой отчетности эмитента. Чистая прибыль нефтяной компании увеличилась за 9 месяцев 2018 года в 3.4 раза до уровня в 451 млрд руб. Квартальная чистая прибыль «Роснефти» сократилась в сравнении с предыдущим кварталом на 37.7% в рублях. Однако ухудшение указанного показателя было обусловлено неденежными эффектами. В то же время рублевая выручка от реализации, включающая доход от ассоциированных и совместных предприятий, возросла на 41.1% с начала текущего года.

Заметным событием во втором эшелоне стало повышение взаимосвязанных бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +5.33%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +5.93%). Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на сообщение о том, что алюминиевая компания планирует перейти в российскую юрисдикцию. Окончательное решение по этому поводу примет собрание акционеров «РусАла». Ранее стало известно, что компания En+ Holding также будет перерегистрирована в России. Отечественное законодательство о специальных административных районах (САР) создает достаточно привлекательные условия для указанных предприятий. Помимо некоторых юридических преимуществ оно предусматривает и весомые налоговые льготы.

Добавим, что явным позитивом для указанных бумаг послужила и состоявшаяся в понедельник публикация финансовой отчетности «Русала» по итогам 3 квартала и за 9 месяцев текущего года. На текущие результаты алюминиевой компании большое влияние оказали такие разовые факторы как введение адресных санкций со стороны США и ослабление курса рубля. Тем не менее, ее скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29.0% по итогам 3 квартала и на 20.1% с начала года.

Существенно сильнее рынка также выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.70%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.31%), МосБиржа (MOEX RM, +3.03%), Россети-ао (RSTI RM, +3.69%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.64%).

Хуже рынка закрылись акции ММК (MAGN RM, —1.58%), Северсталь (CHMF RM, —0.76%), НЛМК (NLMK RM, —0.01%), Русгидро (HYDR RM, —1.63%), М.Видео (MVID RM, —0.52%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального старта торгов в России.