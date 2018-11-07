Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся на нейтральном внешнем фоне. Инвесторы продолжат следить за окончательными результатами выборов в США.

ПРОГНОЗЫ

"Промежуточные выборы в Конгресс США, по всей видимости, не приносят сюрпризов. Согласно последним данным, с большой долей вероятности демократическая партия вернет под контроль Палату представителей, в то время как Сенат останется в руках республиканцев. Данный сценарий во многом был ожидаемым, следовательно, значительное влияние на настроения участников вряд ли будет оказано, в то же время в некотором смысле уход неопределенности может трактоваться как фактор в поддержку риск-аппетита", — комментирует Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Нейтральный внешний фон позволяет Московской бирже открыться сегодня с повышением на 0,2% в среднем", комментирует Анна Бодрова из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2400-2425 пунктов, по индексу РТС — 1145-1155 пунктов, полагает она.

После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения, этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"Рубль остается совершенно невосприимчивым к происходящему извне и поведению нефти. Однако стоит учитывать, что геополитический фон постепенно накаляется, и противостоять давлению с этой стороны "россиянин" уже не сможет", — считает Бодрова. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,95-66,45 рубля, для европейской валюты — 75,35-75,95 рубля, прогнозирует аналитик. Стоит обратить внимание на ход сегодняшних аукционов Минфина по размещению ОФЗ, добавляет она.

"Сегодня ждем окончательных результатов по выборам в Конгресс США, но уже сейчас ясно — сюрприза не произошло. Нижняя палата отошла демократам, а Сенат остался за республиканцами. Сегодня Минфин проведет непростой аукцион ОФЗ по размещению 6- и 11- летних бумаг на сумму 20 миллиардов рублей. Скорей всего, разместить полностью эти выпуски не удастся", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Аналитик добавил, что продолжающееся санкционное давление может негативно сказаться на рубле.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовой отчетности крупных компаний и статистики.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,09-0,21%. Большинство основных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно снижается: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,46%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,32%, японский Nikkei 225 снизился на 0,28%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,39%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 71,89 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,33% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1448 доллара против 1,1425 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник повысился по основным индексам четвертую торговую сессию подряд, отыгрывая повышение американского фондового рынка. Локомотивом роста выступили акции "Роснефти" (+5%), отыгрывавшие корпоративный позитив.

По итогам дня рублевый и долларовый индикатор Мосбиржи повысились синхронно на 1,44%, до 2412,31 и 1151,14 пункта соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 9 копеек, до 65,11 рубля, евро вырос на 7 копеек — до 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи.