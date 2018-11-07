Цены нефти во вторник показали еще один день убедительного снижения. Очередной виток снижения цен происходил на фоне выхода данных Американского института нефти (API), которые показали очередной рост запасов сырья в США. По данным API, за неделю по 2 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,8 Мб. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,43 Мб после повышения на 3,2 Мб неделей ранее. В результате серий распродаж по нефти Брент пики месячной давности теперь располагаются выше почти на 15 долларов за баррель от текущих цен, или около 20% выше сегодняшних значений.

Прошедшее весьма убедительное снижение произошло на фоне сильного размягчения жесткой позиции США по отношению к импорту иранской нефти. Как известно, исключения еще на 6 месяцев по поставкам нефти из Ирана сделаны для 8 стран — наиболее крупных потребителей иранской нефти. (Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции).

С учетом возможных своп операций Иран сможет импортировать свою нефть в значительных объемах. Значит, обещанные жесткие санкции для основных потребителей фактически были перенесены еще на полгода. И если по оценкам в минимуме импорт иранской нефти снижался до 1 Мб/д с 2,7 Мб/д, то теперь ожидается, что поставки будут существенно возрастать. Такой рост будет связан с увеличением импорта странами, получившими послабления. По прогнозам послабления в санкциях обеспечат экспорт иранской нефти в объеме от 1,2 — 1,7 Мб/д, а может быть и того больше. Поскольку оставшимся покупателям Иран может давать некоторые скидки к мировым ценам. Нужно будет еще посмотреть на практику применения вторичных санкций. Напомним, что многие страны и компании добровольно отказались от поставок, но были и исключения, против которых США теперь должны применить вторичные санкции. А иначе, следующие угрозы из-за океана будут не столь действенными.

Прогноз EIA по добыче нефти в США в 2018 году повышен до 10,9 Мб/д с октябрьской оценки в 10,74 Мб/д. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 12,06 Мб/д против прежнего прогноза на уровне 11,76 Мб/д. Напомним, что в 2017 году средний уровень добычи составил 9,35 Мб/д. В сентябре текущего года по данным EIA добыча составляла 11,3 Мб/д. Интересным будет посмотреть на выходящие сегодня данные по изменению запасов и добычи нефти в США.

Выборы в США, похоже, прошли по наиболее вероятному сценарию с охранением Сената за республиканцами. Расширение влияния демократов в нижней палате тоже было ожидаемым. Так что клинч между партиями продолжится в несколько иной конфигурации. Совсем скоро мы увидим то, как новые расклады начнут влиять на динамику доллара и других рынков, включая цены нефти.