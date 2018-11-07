Мы полагаем, что заметное увеличение цен на продовольствие в октябре преимущественно связано с относительно невысоким (по сравнению с прошлогодним) урожаем этого года. Напомним, что по итогам девяти месяцев года производство сельскохозяйственной продукции в РФ сократилось на 3,3% по сравнению с январем–сентябрем 2017 г. Кроме того, несмотря на определенное снижение мировых цен на продукты питания (индекс цен на продовольствие ФАО в октябре снизился на 7,4% год к году), резкое ослабление курса рубля в апреле и в сентябре продолжает толкать вверх внутренние цены на большинство продовольственных и непродовольственных товаров.

Принимая во внимание резкий рост цен производителей, которые значительно опережают розничные цены (за девять месяцев текущего года ИЦП вырос на 11,1% по сравнению с увеличением ИПЦ только на 2,5%), мы продолжаем считать, что темпы роста цен на основные потребительские товары будут оставаться выше многолетних средних значений в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, мы подтверждаем наш прогноз годовой инфляции на уровне 3,8% в конце 2018 г. При этом, мы видим значительные риски того, что в первой половине будущего года инфляция вырастет до 5,5–6% год к году, а по его итогам окажется заметно выше четырехпроцентного целевого уровня ЦБ РФ.