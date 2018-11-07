Завтра, 8 ноября, Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО. Мы ожидаем органического роста выручки на ключевых рынках, но на динамике долларовых показателей негативно отразится ослабление курсов основных операционных валют, включая рубль и украинскую гривну. На рентабельность в России продолжит оказывать негативное влияние интеграция активов Евросети. В частности, мы ожидаем, что выручка в России сократится на 11% (здесь и далее – год к году) до 2,1 млрд долл., а EBITDA – на 19% до 848 млн долл., что предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 3,7 п.п. до 38,7%. В то же время компания должна отразить в этом квартале значительную прибыль от завершения сделки по выходу из СП в Италии, и мы ожидаем чистую прибыль на уровне 1,3 млрд долл.

Рост мобильной выручки в России продолжится. По нашим прогнозам, выручка Veon в России в 3 кв. 2018 г. вырастет на 4% до 75,7 млрд руб. (1,2 млрд долл.), при этом мы ожидаем роста в сегменте мобильной выручки на 7% и падения доходов сегмента фиксированной связи на 10%. По нашим прогнозам, EBITDA в России сократится на 3% до 27,5 млрд руб. (420 млн долл.), а рентабельность по EBITDA составит 36,4%. Мы ожидаем, что выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана составит 350 млн долл., 197 млн долл. и 127 млн долл. соответственно, а EBITDA – 168 млн долл., 85 млн долл. и 44 млн долл. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 1% до 168 млн долл., и EBITDA – на 4% до 94 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 56,3%.

Акции Veon наиболее привлекательны в секторе. Мы ожидаем, что результаты Veon за 3 кв. 2018 г. в целом отразят основные тенденции в секторе, включая умеренный органический рост выручки в сочетании с некоторым давлением на рентабельность. С учетом делистинга акций МегаФона с Лондонской фондовой биржи и невозможности исключить санкционные риски относительно основного акционера МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) акции Veon в данный момент представляются наиболее привлекательным выбором в российском телекоммуникационном сегменте. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции VEON.