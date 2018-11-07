ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) завтра опубликует отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим оценкам, большинство показателей изменятся несущественно по сравнению с предыдущим кварталом. Так, мы ждем стабильного основного дохода и роста расходов всего на 1% квартал к кварталу. При этом ЧПМ может снизиться на 20 б.п. за квартал, а соотношение Расходы/Доходы – вырасти до 40% с 38% во 2 кв. Стоимость риска, согласно нашим расчетам, немного улучшится относительно 1,9% кварталом ранее и составит порядка 1,6% (в частности, менеджмент уже упоминал, что урегулировал два крупных проблемных кредита в 3 кв.), но в то же время, судя по месячной динамике в июле–августе, несколько ниже могут быть прочие доходы. В результате чистая прибыль, по нашим прогнозам, уменьшится на 2% за квартал до 42 млрд руб. при ROAE, равном 11,5%. Консенсус-прогноз более консервативен и предполагает прибыль еще на 12% ниже, в основном из-за менее благоприятного прогноза по стоимости риска (1,8%).

В рознице должен сохраниться достаточно быстрый рост. Что касается балансовых показателей, то розничные кредиты, как мы прогнозируем, вырастут на 6% второй квартал подряд (означает плюс 16% с начала года – примерно на уровне сектора), тогда как корпоративные в номинальном выражении прибавят около 4,5% за квартал (и 7% с начала года, что несколько меньше отраслевых 9%), ускорившись, как и предвидел менеджмент, относительно 1 п/г. В отличие от Сбербанка с его стабильными вкладами населения, ВТБ, вероятно, также покажет квартальный прирост розничных депозитов: основываясь на динамике июля–августа, он должен составить около 5% при том, что корпоративные счета, напротив, могут остаться почти неизменными.

Основной интерес представляют достаточность капитала и дивиденды. Наша оценка предполагает, что ВТБ за 9 мес. заработает 141 млрд руб. прибыли, в аннуализированном выражении это говорит о небольшом превышении прогноза менеджмента (170 млрд руб.), впрочем, последний квартал года может быть менее прибыльным из-за сезонного роста расходов. Вероятно, руководство в ходе телеконференции поделится своим взглядом на комфортный уровень достаточности капитала и ответит на вопросы о дивидендах в свете недавнего заявления главы банка Андрея Костина о том, что они могут составить менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Также может быть затронута тема американских санкций и недавних приобретений ВТБ. Помимо Банка Возрождение и Саровбизнесбанка, ВТБ объявил вчера о договоренности купить более 70% Запсибкомбанка. Окончательный размер приобретаемого пакета будет определен после обязательного предложения миноритариям, а закрыть сделку планируется до конца года. По информации «Коммерсанта», банк был оценен примерно в один капитал.