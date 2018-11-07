Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 3,4 раза, до 451 млрд руб., в III квартале снизилась в 1,6 раза, до 142 млрд руб., следует из сообщения компании. В III квартале 2018 года выручка составила 2,286 трлн рублей ($35,8 млрд), увеличившись на 10,7% в рублевом выражении по отношению к уровню II квартала. Выручка за 9 месяцев увеличилась более чем в 1,4 раза год к году, составив 6,073 трлн руб. ($100,6 млрд). Показатель EBITDA в III квартале 2018 года составил 643 млрд руб. ($9,8 млрд).

Роснефть показала сильные финансовые результаты благодаря растущим ценам на нефть и ослаблению рубля. Смягчение сделки ОПЕК+ позволило компании нарастить добычу. В то же время сегмент переработки, в котором компания удерживает рост цен на свою продукцию (прежде всего автомобильное топливо), показал слабые результаты, Роснефть была вынуждена признать обесценение в 133 млрд руб., и это оказало негативный эффект на общий показатель прибыли.

Среди позитивных моментов можно отметить снижение объема долгосрочных предоплат и финансового долга на $12 млрд. Правда, в рублевом эквиваленте общий долг вырос на 9%.