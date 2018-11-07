Объем сделок на вторичном рынке сократился до минимума (4 млрд руб. по сравнению с 13 млрд руб. на ММВБ по итогам сессии в пятницу), поскольку участники рынка воздерживались от решительных действий в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. В результате цены практически не изменились во всех сегментах рынка ОФЗ: облигациях с фиксированным купоном, флоутерах и индексируемых на инфляцию бумагах. Упоминания заслуживает только ОФЗ-26224 (YTM 8,70%), который выглядел немного слабее других и прибавил в доходности 3 бп после опубликованного накануне объявления о том, что облигации этого выпуска будут размещаться на недельном аукционе Минфина.

Как мы и предполагали, Минфин сохранил объем предложения на недельном аукционе на уровне 20 млрд руб., выбрав для размещения выпуски ОФЗ-26223 и ОФЗ-26224. Вместе с тем распределение было неожиданным – по 10 млрд руб. в каждом выпуске, в результате чего увеличилась взвешенная по объему дюрация предложения. С другой стороны, ОФЗ-26224 на прошлой неделе разместился относительно успешно, что, вероятно, и послужило причиной увеличения предложения этой бумаги Минфином. Между тем, на наш взгляд, оба выпуска выглядят несколько дешевле (на 0,1–0,2 пп в терминах цены) сопоставимых бумаг на кривой. В целом сегодняшние аукционы представляются нам хорошим индикатором того, в каком направлении будет двигаться спрос международных инвесторов после выборов в США.