ВТБ (VTBR RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 0,057 руб./акцию) завтра представит финансовые результаты за 3К18 по МСФО. По нашему прогнозу, чистая прибыль вырастет на 140% г/г и снизится на 3% к/к, однако с учетом коррекций на прочий доход она вырастет 12% г/г и 28% к/к. На наш взгляд, чистый процентный доход будет находиться под давлением (-1% к/к) на фоне роста стоимости фондирования. Тем не менее, мы не думаем, что результаты разочаруют рынок (наш прогноз чистой прибыли на 4% выше консенсус-прогноза). В ходе телефонной конференции нас будет интересовать прогноз дивидендов на 2018 г. (так как после недавнего заявления президента банка, а также в связи со сделками M&A коэффициент дивидендных выплат в размере 50% находится под угрозой).

Ключевые показатели за 3К18

По нашей оценке, чистый процентный доход за 3К18 составит 120 млрд руб. (+3% г/г, —1% к/к). Это предполагает ЧПМ на уровне 3,9% (-0,3 п. п. г/г и к/к). На наш взгляд, ЧПМ ВТБ находилась под давлением в 3К18 за счет возросшей стоимости фондирования. По данным РСБУ, мы видим рост корпоративных кредитов на 13% к/к при росте депозитов всего на 1% к/к (банк мог привлечь дорогостоящие средства на рынке).

Это, в сочетании с комиссионным доходом в размере 25 млрд руб. (+4% г/г и к/к) и прочим доходом в размере 15 млрд руб., привело к тому, что операционный доход должен составить 160 млрд руб. в 3К18 (+25% г/г, —6% к/к).

Мы ожидаем, что операционные расходы за 3К18 вырастут на 2% г/г и на 3% к/к до 63 млрд руб., что предполагает отношение расходов к доходам на уровне 39,8% (что на 9 п. п. ниже г/г и на 3,6 п. п. ниже к/к).

По нашему прогнозу резервы составят 44 млрд руб. (+4% г/г, —20% к/к). Это соответствует стоимости риска на уровне 1,7% (-0,1 п. п. г/г, —0,6 п.п. к/к). В то же время, по нашей оценке, стоимость риска за 9М18 составила 1,5%, что соответствует прогнозу на 2018 г. В итоге мы ожидаем, что коэффициент покрытия кредитов третьей стадии сохранится примерно на том же уровне в квартальном сопоставлении – 51%.

В итоге, по нашей оценке, чистая прибыль за 3К18 составит 42 млрд руб., (+140% г/г, —3% к/к). Это предполагает ROAE на уровне 11,4% в 3К18 (+6,6 п. п. г/г, —0,4 п. п. к/к). Отметим, что на динамику в годовом сопоставлении влияют, главным образом, прочие доходы, тогда как основной доход (чистый процентный доход и комиссионный доход) вырос на 3% г/г. С учетом коррекции на прочий доход чистая прибыль, по нашей оценке, вырастет на 12% г/г (+28% к/к).