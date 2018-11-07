АЛРОСА (ALRS:RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 129 руб. за акцию) завтра, 8 ноября, представит финансовые результаты за 3К18 по МСФО. Мы ожидаем небольшого снижения ключевых показателей, так как объемы реализации в 3 квартале года традиционно отражают сезонный спад спроса. Единовременные расходы, в том числе формирование оборотного капитала, могут вызвать снижение СДП, хотя капиталовложения должны быть ниже.

Выручка за 3К18, по нашей оценке, составит примерно 68,2 млрд руб., отражая сезонный спад спроса, о чем компания уже объявляла.

EBITDA за 3К18 может превзойти 37,5 млрд руб., так как слабый рубль оказал поддержку расходам компании.

Чистая прибыль по нашей оценке составит 24,3 млрд руб. при высокой рентабельности 35,6%.

Мы ожидаем, что СДП составит примерно 23,1 млрд руб., так как компания прогнозировала снижение капиталовложений в 2П18.

Чистый долг может вырасти, так как АЛРОСА направила значительную часть своих денежных средств (43,7 млрд руб.) на выплату дивидендов за 1П18 в 3К18. Чистый долг/EBITDA, тем не менее, должен быть на комфортном уровне 0,2x, по нашей оценке..



