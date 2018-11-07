Сегодня торги могут оказаться более эмоциональными на фоне напоминаний Госдепом США о втором пакете санкций против России по делу о химоружии. Однако мы пока не видим причин для резкой коррекции рубля.

Напомним, во втором пакете существует достаточно гибкости в части выбора альтернатив: ограничение финансирование государства по международным линиям сотрудничества, запрет американским банкам кредитовать правительство и госкомпании России, ограничение импорта (товаров и технологий), ограничение экспорта, ухудшение дипломатических отношений и запрет пролета российских судов над территорией США. Из этого списка, могут быть выбраны минимум три меры, и, мы полагаем, в случае необходимости выбор будет сделан в пользу наименее болезненных для хрупких двухсторонних отношений. В этой связи, возможны попытки продвижения пары USD/RUB в сторону 66.50, но на горизонте 1-2 недель в повестку вернется налоговый период.



