Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции за октябрь. Индекс потребительских цен прибавил 0.4% м/м, в результате чего годовая оценка инфляции достигла 3.6% г/г по нашим оценкам. В разрезе товарных групп плодоовощная продукция продемонстрировала сокращение цен (-0.3% г/г), хотя в остальных продуктах питания (+3.0% г/г) мы увидели настораживающее ускорение (мясо +1.2% м/м, молочная продукция +0.6% м/м), которое может привести к давлению на инфляционные ожидания в ближайшие месяцы.

Примечательно, что «базовая» потребительская корзина (мы не учитываем в ней наиболее волочильные и регулируемые цены) подорожала на 3.4% г/г, что эквивалентно ускорению сезонно сглаженного и анализированного показателя до 4.3% (3 мес. среднее в годовом выражении). Это обстоятельство намекает на продолжающееся повышение цен вслед за драматическим ослаблением валютного курса в августе-начале сентября, и может понизить шансы удержания цен в пределах целевого уровня до конца года.

Помимо всего прочего, динамика топливных цен выглядит настораживающей. Несмотря на то, что производители топлива договорились с правительством о мерах противодействия росту цен до марта 2019 г. (договоренность должна быть подписана 7 ноября), повышение цен вслед за ростом ставки НДС и сезонного повышения цен из-за роста издержек не удастся избежать. Мы не исключаем повышенной настороженности Банка России в ближайшие 1-2 квартала по отношению к этим процессам ввиду первичных и вторичных эффектов топливной инфляции на потребительскую корзину.