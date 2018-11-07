Для фондовых индексов США сессия 6 ноября была спокойной. Они не показали серьезных колебаний и завершили день на максимумах при объемах торгов ниже среднего. S&P500 прибавил 0,63%. Все 11 секторов закрылись в плюсе на фоне ожидания инвесторами результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые должны задать политический тон на Уолл-стрит на следующие два года. Энергетический сектор торговался в зеленой зоне, даже несмотря на падение котировок нефти на 1,5%.

Доллар снизился к основным валютам, а евро в паре с ним укрепился до 1,1426.

Предварительные результаты выборов в США особых сюрпризов не принесли, что успокаивает инвесторов. Демократы получают большинство в палате представителей, а Сенат остается за республиканцами. Несмотря на раскол, отсутствие «черного лебедя» в итогах голосования способствует сдержанной динамике фондовых рынков. Мировые финансовые площадки по-разному реагируют на итоги американских выборов. Биржи АТР с утра ушли в минус. Фьючерсы на европейские фондовые индексы движутся вверх.

Доходности по казначейским облигациям США снижаются, доллар растет. Это может быть косвенным признаком перетока средств в американские активы, а также свидетельством отсутствия ярко выраженного аппетита к риску. Кроме того, снижение доходностей гособлигаций отражает уменьшение шансов на принятие новых фискальных стимулов администрацией Трампа. Важной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 способен подняться на 0,36%, до 2765 пунктов.

Технически S&P500 нацелился на штурм 200-дневной скользящей средней в районе 2763 пунктов. Индекс преодолел 50-недельную среднюю и вчера закрылся на один пункт выше нее. Тем не менее объемы торгов в последние два дня ниже средних, поэтому пока рановато говорить об уверенном развороте вверх. Успешное закрепление выше указанных отметок будет способствовать дальнейшему росту.

Сегодня до открытия основной сессии свои результаты представит компания Fox, от которой ожидают увеличения прибыли. Тем не менее, учитывая грядущую покупку активов Fox со стороны Disney, реакции стоит ждать скорее от бумаг последней. После завершения торгов результаты за квартал выпустит Qualcomm. По ней также прогнозируют повышение прибыли, но определяющими для компании являются вопросы выкупа акций на фоне разбирательства с Apple.