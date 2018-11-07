В соответствии с ожиданиями, демократам удалось получить большинство в палате представителей, в то время как республиканцы сохранили большинство в верхней палате Конгресса – в Сенате. Таким образом, во второй половине президентского срока Трампу предстоит взаимодействовать с Конгрессом, в котором у его партии есть большинство только в одной из палат. Это означает, что Президенту вряд ли удастся продолжать активную симулирующую политику, которая усилила динамику американской экономики в 2018 году и оказала заметную поддержку американской валюте. Изменения на американской политической арене, по нашему мнению, будут способствовать развороту в динамике пары EURUSD в пользу укрепления евро. Мы ожидаем возвращения пары к отметке 1.19 в середине 2019 года и 1.23 к концу следующего года.

Рубль незначительно дешевеет в паре с евро и стабилен к доллару США в ходе утренних торгов среды, отражая динамику Forex

Практически все валюты G10 и валюты развивающихся рынков демонстрируют сдержанный рост в паре с долларом США, который теряет позиции на фоне предварительных результатов выборов в США. Санкционная тема оказала влияние на рубль лишь в начале торгов. Российская валюта теряла около 20 копеек на старте сегодняшнего торгового дня, вероятно, реагируя на заявления Госдепа США о том, что российская сторона не выполнила в срок, истекший 6 ноября, условия, предусмотренные законом 1991 года о противодейтсвии использованию химического и биологического оружия.

Данное заявление Госдепа формально открывает дорогу для второго раунда американских санкций по делу Скрипалей, вероятность которого мы ранее оценивали как высокую. Сроки конкретных мер остаются довольно размытыми, так как Госдеп продолжит консультации с Конгрессом. В отсутствие определенности по данной теме у рубля отсутствует существенный потенциал для укрепления.

Сегодня определенную поддержку рублю могут оказать размещения Минфином ОФЗ. Ведомство предложит рынку ОФЗ на 20 млрд. руб. Краткосрочно пара USDRUB продолжит торговаться в районе отметки 66.