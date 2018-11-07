На нефтяном рынке сохраняются негативные настроения, стоимость контрактов продолжила снижаться после публикации данных Американским институтом нефти (API). Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, выросли на 7.8 mb. В том случае, если фактические данные сегодня действительно отразят рост запасов сырья, это будет седьмая неделя подряд, когда запасы нефти растут.

Кроме того, рынок продолжает оценивать решение США разрешить ряду стран, импортирующих иранскую нефть, продолжать данные операции и после вступления в силу 4 ноября санкций в отношении Ирана. Таким образом, риски, связанные с возможным дефицитом предложения на рынке, снизили свою остроту.

Дополнительное давление на цены накануне оказал пересмотр Минэнерго США прогноза по добыче нефти в 2018 и 2019гг. в США. Ведомство сообщило о повышении прогнозных показателей по добыче на 0.2 и 0.3 mbd, соответственно. Сегодня в фокусе рынка статистика от Минэнерго США (18.30 мск).

Рынок может сохранить негативную динамику по меньшей мере до конца текущей недели. На предстоящие выходные запланирована встреча Саудовской Аравии и прочих игроков рынка. В ходе саммита стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в условиях введенных санкций в отношении Ирана и растущей долей США на рынке. Brent краткосрочно $71-72.5/bbl.