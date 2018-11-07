Минфин планирует приобрести за период с 8 ноября по 6 декабря валюты на 525,8 млрд руб., что по текущему курсу составляет около 8 млрд долл. Это максимум с начала проведения конвертации в рамках бюджетного правила, в предыдущем месяце на покупку валюты было направлено 475,7 млрд руб. Всего с начала года ведомство уже конвертировало свыше 3,3 трлн руб., а с учетом новых покупок к 6 декабря это будет более 3,8 трлн руб. Из-за того что ЦБ не проводит интервенции на валютном рынке, сумма, направляемая на конвертацию, – это объем ликвидности, которая будет стерилизована из банковской системы за месяц по бюджетному каналу. Пока запас ликвидности в банковской системе остается достаточным, до конца года дефицита ликвидности в системе не будет, но если Центробанк не возобновит интервенции в следующем году, дефицит ликвидности появится уже в 1 кв. 2019 г.

Предложение на депозитном аукционе тонкой настройки вчера сократилось. Вчера оно составило 383 млрд руб., хотя в пятницу поднималось почти до 1 трлн руб. Мы видим сразу несколько причин для такой динамики. Во-первых, из-за того что в пятницу предложение на аукционе оказалось выше лимита, средневзвешенная ставка по итогам аукциона снизилась, поэтому размещение средств на межбанковском рынке оказалось предпочтительнее. Возможно, банки рассчитывали на повторение этого сценария.

Во-вторых, возможно, у ряда банков все-таки возникли проблемы с выполнением нормативов по обязательным резервам, и они как раз и создавали спрос на межбанковском рынке, толкая ставки вверх. В пользу этой версии свидетельствует и рост ставок на межбанковском рынке во второй половине дня. При этом банки явно недооценили избыток ликвидности в банковской системе: несмотря на то что в рамках депозитного аукциона тонкой настройки сумма размещенных средств снизилась примерно на 250 млрд руб., общий объем депозитов банков в ЦБ сократился лишь на 75,9 млрд руб.

Иными словами, кредитные организации вчера нарастили объем средств в Центробанке, размещаемых на депозитах постоянного действия, по ставке на 100 б.п. меньше ключевой. Это как раз и говорит о неправильной оценке навеса избыточной ликвидности.

Сегодня, благодаря началу нового периода усреднения, ситуация с ликвидностью должна прийти в норму, а корсчета банков в ЦБ – вырасти.