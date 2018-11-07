По итогам прошедших вчера промежуточных выборов в Конгресс, демократам удалось получить контроль в Палате представителей (они «отобрали» 23 места у республиканцев). Это позволяет демократам ограничить политический вес Д. Трампа (в частности, по экономическим вопросам, таким как введение торговых пошлин или сокращение налогов) и довести до завершения масштабное расследование по его президентской кампании. Однако без поддержки республиканцев им не удастся объявить импичмент президенту, поскольку Сенат остается под контролем республиканцев (им удалось даже увеличить число мест по итогам выборов). Это хорошая новость, позволяющая избежать политического кризиса в США (в течение следующих двух лет президентского срока), т.е. поражение республиканцев не было сокрушительным (в т.ч. благодаря поддержке, которую получили высказывания Д. Трампа по иммиграционной политике).

Комментарии президента, что «если не будет хорошей сделки с Китаем, это также будет хорошо» были проигнорированы американскими рынками (+0,63% по индексу S&P, фьючерсы сегодня также в плюсе), хотя китайский индекс SHCOMP ушел в минус.

Политический раскол делает маловероятными какие-то существенные изменения (что может быть неплохо для рынков акций, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока не проявились негативные последствия от повышения долларовой ставки).