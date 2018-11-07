По-видимому, результаты аукционов на прошлой неделе (а именно, возросший спрос, который, по нашему мнению, пока все же не отражает появления интереса к госбумагам) воодушевили Минфин, и ведомство увеличило предложение длинных бумаг на сегодняшнем аукционном дне. Предлагаются 5-летние ОФЗ 26223 (YTM 8,54%) и 11-летние ОФЗ 26224 (YTM 8,7%) объемом 10 млрд руб. каждый.

Выпуск ОФЗ 26224 котируется на уровнях, близких к цене отсечки на аукционе в прошлую среду. За неделю доходности вдоль кривой госбумаг почти не изменились, что соответствует динамике локальных бондов остальных GEM, которые пока игнорируют повышение доходностей UST в условиях спада волны «бегства в качество». Одним из факторов некоторого улучшения конъюнктуры является стабильный рубль, несмотря на коррекцию котировок нефти вниз (на 3 долл./барр. Brent за неделю). По нашим оценкам, если бы нефть не пошла вниз, рубль даже мог бы укрепиться.

Однако неопределенность с санкциями по-прежнему является существенным препятствием для интереса к длинным и среднесрочным госбумагам, которые сильно уступают краткосрочным выпускам (3-летним) в отношении риска и доходности (дюрация в 2-4 раза выше, а спреды к RUONIA шире лишь в 0,2-0,4 раза). Кстати говоря, увеличению вероятности реализации этих рисков могут поспособствовать итоги прошедших выборов в Конгресс. Кроме того, Госдеп США уведомил Конгресс, что РФ не предоставила в установленный срок доказательств соблюдения условий Закона о ликвидации химического и биологического оружия. Это предполагает введение более жестких санкций против РФ.

В итоге мы считаем, что для размещения заметного объема бумаг Минфину вновь придется предоставить премию ко вторичному рынку (рабочей выглядит стратегия продажи перед аукционами с целью покупки на аукционе по более низким ценам).