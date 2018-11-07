В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции “Сбербанка” (+2,5%) и бумаги Polymetal (+2,36%). В лидерах падения были привилегированные акции “Сургутнефтегаза” (-1,27%) и котировки “Аэрофлота” (-1,27%).

Обыкновенные акции “Сбербанка” продолжают восходящее движение, проверяя на прочность психологически важную отметку 200 руб. Показания дневного и недельного графиков умеренно позитивны и не исключают продолжения роста бумаг. Однако впереди у акций сопротивления 205-207 руб (максимумы конца сентября), а также санкционные новости от властей США. Стоит учитывать, что потенциал роста с текущих уровней может оказаться ограниченным, а ускорения повышения стоит ждать при закреплении выше 205-207 руб.



