ВТБ, второй по активам российский банк, в январе-сентябре текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 139 миллиардов рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев в четверг, 8 ноября.

Госбанк прогнозирует чистую прибыль по итогам 2018 года на уровне 170 миллиардов рублей.

По расчетам аналитика банка "Уралсиб" Натальи Березиной, чистая прибыль банка за девять месяцев текущего года выросла в 1,9 раза, до 140,6 миллиарда рублей. Аналитик полагает, что за третий квартал банк заработал чистую прибыль в размере 42,1 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше результата третьего квартала прошлого года и на 2% меньше результата за второй квартал текущего года.

"Большинство показателей изменятся несущественно по сравнению с предыдущим кварталом. Так, мы ждем стабильного основного дохода и роста расходов всего на 1% квартал к кварталу. При этом чистая процентная маржа может снизиться на 20 базисных пунктов за квартал, а соотношение расходов к доходам — вырасти до 40% с 38% во 2 квартале", — указывает она.

По оценке Березиной, стоимость риска немного улучшится относительно 1,9% кварталом ранее и составит порядка 1,6%, но в то же время несколько ниже могут быть прочие доходы. ROAE, по прогнозам аналитика, составит 11,5%.

Чистая прибыль ВТБ в третьем квартале составит 40,5 миллиарда рублей против 17,4 миллиарда рублей годом ранее, прогнозируют аналитики. Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за третий квартал и девять месяцев представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Ренессанс Капитал" — 24 / 122,5

Citi — 38 / 136,5

Газпромбанк — 38 / 136,5

"Атон" — 41,4 / 140

BCS — 41,6 / 139,8

Альфа-банк — 41,8 / 140,3

"Уралсиб" — 42,1 / 140,6

РИА Рейтинг — 44,4 / 142,9

Sova Capital — 54 / 152,5

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в третьем квартале увеличил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, до 45,2 миллиарда рублей. В целом за январь-сентябрь расходы на резервы под обесценение кредитов снизились на 2,8%, до 114,9 миллиарда рублей, полагают аналитики. Ожидания по расходам банка на резервы в третьем квартале и за 9 месяцев выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Ренессанс Капитал" — 55,1 / 124,1

Citi — 48,5 / 117,5

Газпромбанк — 45,8 / 114,8

"Атон" — 45 / 114

BCS — 42,3 / 117,7

Альфа-банк — 43,9 / 112,9

"Уралсиб" — 41,3 / 110,3

РИА Рейтинг — 42,9 / 111,9

Sova Capital — 42 / 111

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за девять месяцев текущего года составила 132,4 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-августе чистая прибыль банка по МСФО составила 127,1 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза.