В среду, 7 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 21 коп. (+0,32%), до 66,32 руб., курс евро – на 37 коп. (+0,50%), до 75,87 руб.

Торги по курсу рубля завершились снижением. Его потери были незначительными, поскольку рублевые пары все ещё торгуются в ограниченных диапазонах. После выборов в Конгресс США рубль в начале торгов подорожал к доллару до 65,83 руб. Считаю, что на него оказал влияние нефтяной рынок, а не выборы.

Демократическая партия получила большинство в Палате представителей, а Республиканская партия усилила свои позиции в Сенате. Обе партии выступают за ввод новых санкций против России, поэтому участники рынка проигнорировали их. А вот восстановление цен на нефть на 2,5% рублю пришлось по душе. Нефть подорожала на слухах, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность сокращения объемов добычи нефти.

На американской сессии рубль растерял все заработанные очки, перейдя в минус на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть. Последние данные Минэнерго США отразили увеличение запасов нефти в стране за минувшую неделю.

В центре внимания участников торгов будет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Ожидается, что основная ставка будет сохранена на текущем уровне без изменения. Так как повышение ставки ожидается в декабре, то внимание может переключиться на динамику цен на нефть и фондовые индексы. Их рост будет способствовать росту спроса на рисковые инструменты, что положительно скажется на курсе рубля.

В пятницу в Вашингтоне состоится встреча на высоком уровне представителей США и Китая. Это тоже немаловажное событие, так как торговые войны негативно влияют на юань и рисковые активы. Нефть торгуется в плюсе. Открытие по паре доллар/рубль ожидается в районе 66,20 руб., а по паре евро/рубль – на уровне 77,55 руб. Если цены на нефть продолжат восстановление, то от пары доллар/рубль стоит ожидать консолидации в границах 65,80 – 66,40 руб. Для пары евро/рубль торговый диапазон на четверг составляет 75,50 — 76,00 руб. Крупные игроки остаются в коротких позициях по фьючерсу доллар/рубль.