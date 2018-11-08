Цены на нефть стабилизировались после попытки накануне скорректироваться и выбраться из-под «медвежьего» давления. Утром в четверг баррель Brent торгуется около $72,00 и слегка отступает.

Свежие данные от Минэнерго США показали, что за прошлую неделю запасы сырой нефти выросли на 5,8 млн баррелей, до 431,8 млн баррелей. Это значит, что наблюдения API, представленные ранее, подтверждены: запасы черного золота в Штатах увеличиваются семь недель подряд и, вероятно, тенденция пока будет сохранена в силе.

Но рынку интересным показалось другое: загрузка НПЗ выросла до 90% с 89,4%, а добыча нефти расширилась до рекордных 11,6 млн баррелей в сутки. Тот факт, что в мире растут и добыча, и запасы нефти, формирует устойчивый «медвежий» сигнал для сектора сырья.

Несмотря на отскок вчерашнего дня, техническая картина для рынка нефти остается нисходящей. Все еще велика вероятность возвращения Brent в сторону $70,50 за бочку, однако на рынке одновременно очень хорошо заметна перепроданность. Этот момент может создавать основу для коррекции рынка нефти в область $74,50-$75,00 за баррель. Поводом для такого отскока могут стать любые комментарии относительно теоретического снижения показателей добычи ОПЕК+ (на практике это вряд ли, но в качестве спекулятивного повода вполне подойдет).