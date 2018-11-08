Торговый день начался со снижения, но завершился ростом почти по всему спектру основных бумаг. Лидерами роста стали акции ВТБ (+5,64%). Лидерами снижения стали бумаги Мегафона (-1,97%). Пара USD/RUB к вечеру поднялась выше отметки 66.

В фокусе отчетность ВТБ. Консенсус-прогноз предполагает, что прибыль банка за 3 кв. составила 41 млрд руб. По итогам года ожидается финансовый результат более 163 млрд руб. Вчера акции были в лидерах роста. Я полагаю, что это связано с ожиданиями существенного роста комиссионных доходов и прибыли, которая, по моему мнению, могла оказаться в диапазоне 45-52 млрд руб. Акции ВТБ – одни из самых недооцененных в секторе, дисконт к балансовой стоимости превышает 18%. Цель роста: 0,05 руб. до конца года.

АЛРОСА отчитается за 3 кв по МСФО. Конъюнктура рынка благоприятствовала компании в 3 кв. Ожидается, что объем продаж составил 68-70 млрд руб., а прибыль – 30 млрд руб. Реакция на отчетность, на мой взгляд, будет позитивной, если компания финансовые результаты превзойдут ожидания. Целью роста видится отметка 107 руб.

Ожидаю рост в пределах 1%. Поводом является внешний фон. Вечером рынки слабо отреагируют на заседание ФРС, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет оставлена без изменения. Ориентируюсь на диапазон 2450-2480 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 65,00-67,00.