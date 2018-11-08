Вчера мировые фондовые рынки выросли. Раскол Конгресса (республиканцы сохранили большинство в Сенате) был самым ожидаемым сценарием перед выборами, по опросам общественного мнения и судя по рыночным индикаторам. Инвесторам нужна была определенность, и после того, как стали известны предварительные итоги Промежуточных выборов, они эту определенность получили.

В укреплении позиции демократов есть и положительный момент в плане влияния на фондовый рынок. Если бы республиканцы по итогам выборов получили большинство в обеих палатах Конгресса, то они продолжили бы агрессивно снижать налоги, и ФРС пришлось бы увеличить темпы повышения процентных ставок. В долгосрочной перспективе такая политика ФРС привела бы к зарождению понижающегося тренда на американском фондовом рынке. Кроме того, есть шансы что республиканцам и демократам теперь удастся договориться по новым инфраструктурным проектам, что означает рост котировок строительных компаний и компаний производителей стройматериалов. Согласно консенсус-мнению аналитиков, вряд ли демократы смогут отменить проведенные Трампом реформы, позитивные для рынка, в том числе снижение налогов на бизнес.

Неопределённость ушла, а исходя из статистики за последние 20 лет, ноябрь и декабрь являются месяцами роста на американском рынке. Что касается нашего рынка, то ободряющим фактором является пробитие на прошлой неделе апрельского понижательного тренда на индексе развивающихся рынков от MSCI(EEM). Очевидно, что инвесторы верят в то, что Китаю и США удастся договориться по торговым вопросам. На прошлой неделе мы писали о том, что минимальная цель роста индекса РТС находится на отметке 1150, вчерашнее закрытие произошло на отметке 1164 (а на отметке 1150 была приостановка роста).

По итогам торгов индекс S&P 500 прибавил 2,12%, закрыв торги на отметке 2813,89 пункта; Dow Jones Industrial Average вырос на 2,13% – до 26180,30 пункта, а Nasdaq Composite – на 2,64%, до 7570,75 пункта. И я все же еще раз вернусь к результатам выборов. Рынки любят Трампа! Со времени его избрания американский фондовый рынок вырос почти на 30%! В последний год сильным драйвером роста американского фондового рынка служила налоговая реформа Дональда Трампа, которая включает снижение налогов на бизнес, что привело к росту прибыли.

Но в долгосрочной перспективе будущее американского фондового рынка светлым не будет. Демократы выступают за ужесточение регулирования в банковской и фармацевтической отраслях, что приведет к снижению прибыли. Налоги на компании снижаться не будут (демократы против), а это был фактор роста фондового рынка. Кроме того, демократы инициируют проверки по всем сомнительным эпизодам, связанным с действиями администрации Трампа, и могут парализовать ее деятельность. Я уже не говорю о попытках импичмента Трампа Палатой представителей (такой сценарий тоже возможен). Будут пересматриваться связи с Россией, будут рассматриваться конфликты интересов, коррупционные связи.

Цены на нефть приостановили снижение – на уровне 71 доллара есть сильная поддержка. Мы вполне можем увидеть вскоре возвратный ход на 75,5. По некоторым данным, на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 11 ноября в Абу-Даби может быт рассмотрен вариант сокращения нефтедобычи.

Поскольку индекс РТС пробил наверх октябрьский понижательный тренд, агрессивная игра на понижение потеряла актуальность. Сопротивление по индексу РТС находится на уровне 1175 пунктов. Тема нового более жесткого пакета санкций США против России не работает, потому что никто не знает срока их ввода. «Медведям» не за что зацепиться в игре на понижение.