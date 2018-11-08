Ралли на мировых фондовых площадках продолжается. Вчера американские рынки мощно прибавили: рост превысил 2%. Поводом для такой динамики стали прежде всего итоги американских выборов – результат хоть и был прогнозируем, но сам факт состоявшегося события снизил нервозность участников торгов и риски. Кроме того, недавно прошедшая по рынкам США коррекция сняла техническую перекупленность и открыла дорогу на обновление исторических максимумов.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются в районе нуля, что дает основания прогнозировать умеренный рост российского рынка акций в первой половине дня. До исторических максимумов Индексу Мосбиржи осталось пройти порядка 2%, и вполне вероятно, что сегодня половина этого пути будет преодолена, если же, конечно, внешний фон не начнет ухудшаться.

На сопротивлении 202 руб закрылся вчера Сбербанк. Пока непонятно, смогут ли акции банка продолжить движение вверх или все-таки будут снимать перекупленность. Поэтому лонги по Сберу нужно быть готовым закрыватьпри первых признаках разворота.

Рекомендуем обратить внимание на «нефтянку», хотя и она локально перекуплена. Все говорит в пользу того, что отскок цен на нефть состоится и поддержит акции российских нефтяных компаний, прежде всего «Лукойла» и «Роснефти».

Вообще ситуация с нефтью малопонятная. Вчера, как мы и предполагали, пошел хороший рост нефтяных контрактов, в результате которого цены уходили в район 73,5 доллара за баррель. Однако с открытием американских площадок начались мощные распродажи, которые лишь потом были поддержаны умеренно негативной статистикой от Минэнерго США.

Складывается впечатление, что какие-то сильные заокеанские игроки искусственно пытаются загнать нефть как можно ниже. Однако силы их не безграничны, и нефть должна подрасти хотя бы в район 75 долларов как на общемировом позитиве, так и в рамках отскока после сильного падения. Однако ближе к открытию фондовой Америки спекулятивные лонги по нефти лучше прикрывать.

Не ждем особо сильных движений в паре доллар-рубль. Российская валюта не может отыграть внешний позитив прежде всего из-за слабой нефти и санкционных рисков. Далеко от отметки 66 пара доллар-рубль сегодня не отойдет.