Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных внешних сигналов. Игроки рынка будут ожидать решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное изменение индекса Мосбиржи в начале дня — в пределах 0,3% вблизи отметки 2445 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2430 и 2420, значимыми сопротивлениями станут отметки 2460 и 2470, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На фоне стабилизации рынка нефти утром ожидается нейтральная динамика курса рубля в начале дня, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65,7-67 рублей, для европейской валюты — 75,1-76,6 рубля, оценил он.

Комментарий ФРС по ДКП представляет несомненный интерес для участников рынка, и вечерняя сессия для мировых валют может оказаться достаточно волатильной, отметил Иосуб.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 66-66,5 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 2,1-2,6% на фоне итогов промежуточных выборов в конгресс США, понизивших геополитическую неопределенность.

Демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody's, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра понижались на 0,1-0,3%. Азиатские биржи при этом менялись разнонаправленно в пределах 1,8%, японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai SE Composite Index снижался на 0,12%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,2%, до 72,19 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1431 доллара против 1,1424 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос пятый день подряд, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых рынков на фоне итогов выборов в конгресс США.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 1,37%, до 2445,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1164,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 21 копейку — до 66,32 рубля, евро — на 38 копеек — до 75,88 рубля.