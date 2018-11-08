АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) может приобрести большую часть пакета акций девелоперской группы «Эталон» (ETLN LI – без рекомендации), принадлежащего семье основателя компании Вячеслава Заренкова. Об этом сообщают сегодня «Ведомости». Сделка может быть закрыта уже на этой неделе. Семье Заренкова принадлежат 30,7% акций Эталона, тогда как в свободном обращении находится 61% акций. По данным «Ведомостей», Система приобретет чуть меньше 30% акций, в результате обязательство объявлять оферту на выкуп акций у миноритариев не возникнет. Объем сделки, исходя из текущих цен, может составить чуть менее 200 млн долл.

Эталон является одним из крупнейших девелоперов в России. В прошлом году объемы продаж компании составили 512 тыс. кв. м жилья. Общий портфель по состоянию на 30 июня 2018 г. равнялся 4,5 млн кв. м. Выручка Эталона за 1 п/г 2018 г оказалась на уровне 24,7 млрд руб. Активы Системы в области недвижимости обеспечили в 1 п/г 2018 г. 3,8 млрд руб. выручки и 0,7 млрд руб. OIBDA, что составило всего около 1% от соответствующих консолидированных показателей за период. Напомним, что в рамках процедуры ускоренного сбора заявок (ABB) фондом Baring Vostok и семьей Заренкова в мае прошлого года было продано 12,5% акций, а в ноябре – 9,5%. На конец 1 п/г 2018 г. пакет акций, принадлежащий семье Вячеслава Заренкова, равнялся 30,7% (193 млн долл. по цене вчерашнего закрытия), менеджмент владел 2,6% акций, а в распоряжении фонда Baring Vostok был пакет 5,7%, который, по-видимому, в дальнейшем будет продан.

Покупка расширит присутствие Системы в сегменте недвижимости, которое сейчас незначительно. Возможная покупка акций группы «Эталон» усилит позиции Системы в сегменте недвижимости, но ее влияние на акционерную стоимость будет зависеть от точных параметров сделки. Покупка пакета по рыночной стоимости может привести к увеличению финансовых обязательств корпоративного центра АФК «Система» приблизительно на 6%. Мы не исключаем, что в дальнейшем девелоперские активы Системы могут быть объединены. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.