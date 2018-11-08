Итоги промежуточных выборов в Конгресс США соответствовали ожиданиям участников рынка, и поэтому основное внимание инвесторов вчера переключилось на аукционы Минфина. Результаты обоих аукционов оказались сравнительно слабыми, что негативно отразилось на динамике вторичного рынка. Дополнительное давление оказало ослабление рубля. В результате наклон кривой ОФЗ с фиксированным купоном увеличился за счет того, что длинные и среднесрочные выпуски выросли в доходности на 6–8 бп, в то время как короткие бумаги закрылись на прежних уровнях. После наблюдавшегося во вторник затишья торговая активность восстановилась: оборот в секции суверенного долга достиг 19 млрд руб. против 4 млрд руб. днем ранее. На долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было – в частности, 10-летние облигации ЮАР и Индонезии снизились в доходности на 7–9 бп, в то время как облигации Мексики прибавили 6 бп.

Вчера первым размешался ОФЗ-26223, объем заявок на который лишь минимально превысил предложение (13 млрд руб. против 10 млрд руб. соответственно). Для размещения в полном объеме этого было достаточно, однако инвесторы запросили значительную премию к доходности. Минфин же ограничил премию по доходности всего 3 бп, установив доходность по цене отсечения на уровне 8,60%. В результате из предложенных 10 млрд руб. было размещено бумаг всего на 4,7 млрд руб. Второй аукцион, по размещению ОФЗ-26224, был еще менее успешным. Соотношение спроса и предложения составило всего 0,9x, и в конечном итоге из запланированных 10 млрд руб. инвесторы купили облигаций лишь на 6,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения в этом случае составила 8,76%, что соответствовало премии к доходности в 2–3 бп. В целом итоги аукционов указывают на то, что увеличения спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов после промежуточных выборов в США не произошло. Они также подтверждают отсутствие у локальных инвесторов существенного аппетита к предложению с дюрацией выше по сравнению с аукционами предыдущей недели, на которых Минфин размещал ОФЗ-25083 на сумму 15 млрд руб. и ОФЗ-26224 на 5 млрд руб. Мы полагаем, что с учетом этого Минфин в ближайшие недели уменьшит дюрацию предложения, взвешенную по объемам.