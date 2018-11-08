Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов от ОПЕК+.

Накануне стоимость нефтяных контрактов повышалась на 2% после того, как на рынке появилась информация о том, что участники соглашения ОПЕК+ на предстоящей встрече мониторингового комитета (11 ноября) рассмотрят возможность сокращения добычи нефти в 2019г.

Однако после публикации статистики Минэнерго США на рынке возобновилась негативная ценовая динамика. Коммерческие запасы нефти в США по итогам отчетной недели выросли на 5.8 mb и достигли уровня 432 mb, что немногим ниже максимальных отметок текущего года — 438 mb, и выше средних значений за последние пять лет. Рост запасов наблюдается шестую неделю подряд. Дополнительным негативом выступили данные о росте добычи нефти в США, которая обновила исторический максимум, достигнув уровня 11.6 mbd. В итоге стоимость основных контрактов по итогам торгов среды изменилась незначительно.

Основное внимание рынка смещается в сторону предстоящей в воскресенье встречи мониторингового комитета ОПЕК+. В том случае, если ОПЕК+ подтвердит намерение ограничить добычу нефти в будущем с целью сохранить баланс спроса и предложения, нефтяным контрактам удастся восстановить часть предыдущих потерь. Не исключаем возврата Brent к отметкам $75/bbl.