Основным событием сегодняшнего дня является итог (22:00 мск) завершающегося заседания FOMC, на котором не ожидается повышения ставки (с вероятностью 87%). Интерес представляет изменение формулировок пресс-релиза и тональности высказываний главы ФРС в сторону меньшей уверенности в 3 повышениях ставки в следующем году (согласно сентябрьскому консенсус-прогнозу FOMC).

Любое смягчение риторики (или акцент на замедление экономического роста) будет восприниматься как приближение к нейтральному уровню ключевой ставки.