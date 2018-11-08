Вчера, по истечении 90 дней, ГосДеп проинформировал Конгресс США, что Россия не согласилась выполнять требования США по вопросу о химическом оружии.

В соответствии с законодательством США, президент Дональд Трамп теперь обязан ввести против России не менее трех из шести мер, которые выносились ранее на обсуждение. Согласно Госдепу, закон не устанавливает конкретные сроки, в которые эти меры должны быть приняты.

По итогам выборов в конгресс у демократов образовалась большинство в палате представителей (House), это 216 мест (50%) против 193 (44,4%) республиканцев. Это повышает риски более жестких санкций, особенно если Трамп поддержит их. Президент США будет вынужден принять их в обмен на поддержку демократов для продвижения новых законов.

Вероятнее всего, введение новых санкций отложат на конец января-начало февраля. Сохраняется высокая вероятность того, что санкции отразятся на покупках российского долга на первичном рынке ОФЗ.

Второй пакет санкций. Что это значит?

Второй пакет — это шесть разных санкций, первые три из которых не имеют большого значения для российских активов.

Эти малозначимые для рынка ограничения предполагают блокирование международной финансовой помощи и запрет для американских банков предоставлять кредиты российским властям. Отметим, что покупка казначейских обязательств обеспечивает России статус нетто-кредитора. Эти меры также касаются понижения статуса двусторонних дипломатических отношений.

Столь же малозначимы для рынка ограничения торговых отношений, они не касаются продовольственных и сельскохозяйственных товаров, и запрет на авиаперевозки внутри США для Аэрофлота. Госдеп уже дал понять, что такой запрет маловероятен.

При этом американское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало, что США продолжат оказывать «международную помощь России и ее народу» — это означает, что для многих значимых товаров будет сделано исключение в том случае, если их поставки служат для коммерческих целей.

Опасения рынка

Рынок боится, что санкции коснутся семи российских государственных банков, которые уже попали под санкции (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ), и обернутся запретом для них осуществлять долларовые расчеты в США. Сейчас подготовлено 13 черновых документов на эту тему.

Законопроект, который был подготовлен еще в начале года, также предполагает заморозку активов этих семи банков.

Фактически запрет коснется долларовых корреспондентских счетов, ссуд в иностранной валюте, а также валютных инвестиций в различные финансовые активы.

Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом (ОФЗ со сроками обращения более двух недель). По данным Банка России, в сентябре доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила порядка 25,8%. Это самый низкий показатель с мая 2016 года.