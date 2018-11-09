Рынок нефти к пятнице ушел в область августовских минимумов и остается под сильнейшим «медвежьим» давлением. Баррель Brent утром торгуется около $70,73 при сегодняшнем минимуме $70,46. Это значит, что наша цель по снижению реализована, тренд подтверждается, а «медведям» открывается дорога к $65.

Накануне неплохо вырос индекс доллара, что оказало на нефтяные котировки дополнительное давлением вдобавок к уже имеющимся факторам. Некоторому отскоку цен может способствовать, с одной стороны, ожидание встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 11 ноября. С другой — в этот раз предпосылок к изменению глобальной точки зрения нет, новостной поток не дает рынку ровным счетом никаких «зацепок». Совещание с участием российского министра энергетики Александра Новака с руководителями нефтяных компаний прошло нейтрально с точки зрения обсуждения параметров добычи.

Сегодня вечером выйдут свежие данные по количеству буровых установок в США, но рынок настроен минорно и будет использовать факты увеличения показателя для того, чтобы усилить продажи.

Баррель Brent сегодня будет торговаться в пределах $70,30-71,65, стоит внимательно следить за новыми атаками продавцов.