На нашем рынке сейчас сложилась довольно оптимистичная ситуация, а вчерашнее снижение индексов можно объяснить технической «перегретостью» и тем, что инвесторы боятся снижения нефтяных котировок ниже августовского минимума 70 долларов, что приведет к закрытию «длинных позиций» и усилению падающего тренда. Лично я жду «возвратного хода» на 75,5 долларов. «Нефтебыки» просто обязаны отыграть часть потерь. А с другой стороны, по-человечески я их могу понять – им сейчас трудно играть на повышение. Пробили вниз отметку 75,5 долларов – прозвенел первый звоночек медвежьего рынка.

Нефтедобыча в США продолжает расти, Россия и Саудовская Аравия сильно увеличивают объемы поставок нефти, в то время как мировой экономический рост и рост проса на нефть показывают признаки замедления. Я человек простой, в нефтяные дела не сильно погруженный – сувенирные колбы с нефтью в аэропорту Сургута не покупаю. Просто вижу признаки медвежьего рынка на графиках нефти и слышу заявление США, что восьми странам будет разрешено импортировать иранскую нефть в течение 6 месяцев. В понедельник санкции вступили в силу, но цены на это никак не отреагировали – делаю вывод, что нефтяной рынок слабый.

Телеведущий Джим Крамер сказал, что, по его прогнозу, нефть WTI может упасть до $40/барр, а он умеет сканировать настроения биржевой толпы. Еще прогнозы Минэнерго США «порадовали» — нефтедобыча в США может дойти до 12 млн б/д раньше, чем ожидалось. Так что ценам на нефть сложно будет удержаться на максимальных за четыре года значениях.

На графике индекса РТС есть промежуточный уровень сопротивления 1174 и понижательный тренд, проведенный по максимумам февраля и октября с.г. (на данный момент 1180 пунктов). С этим трендом надо быть осторожнее – на подходе индекса к нему акции покупать не надо. Акции «Сбербанка» об. вблизи сопротивления 206 также покупать опасно.

Как и ожидалось, комитет FOMC ФРС оставил ставки без изменений – целевой коридор ставки по федеральным фондам остался от 2% до 2,25%. Но представители ФРС заявили, что ожидают «дальнейшего постепенного повышения» ставок. Ожидается четвертое повышение за этот год в декабре. Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало на прошлой неделе с 215 до 214 тысяч, согласно данным Министерства труда страны. При этом аналитики ожидали падения до 213 тысяч, по данным Bloomberg.

Американский фондовый рынок закончил четверг преимущественно снижением. Индекс S&P 500 упал за день на 0,25% — до 2806,83 пункта. Промежуточные выборы в Конгресс остались позади, и инвесторы вновь обратили всё своё внимание на прибыль компаний и ставки ФРС. Пока в этом сезоне публикаций корпоративной финансовой отчетности компании показывают хорошую прибыль. По данным на конец прошлой недели, рост прибыли американских компаний в этом квартале составил 26% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Goldman Sachs прогнозирует рост прибыли на акцию в 2019 году на 6% до $173, но в 2020 году ожидает замедления роста до 4%. Американские аналитики считают, что «экономическая активность в США в этом году остается сильной, но факторы роста в виде бюджетной политики и благоприятных финансовых условий иссякают».