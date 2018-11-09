Как коррекция по нефти отразится на паре доллар/рубль?

В четверг, 8 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 58 коп. (+0,88%), до 66,90 руб., курс евро – на 10 коп. (+0,13%), до 75,97 руб.

Торги на Московской бирже открылись и закрылись ростом по доллару и евро. Гринбек очень быстро оправился от состоявшихся выборов в Конгресс США и отыграл все потери у своих конкурентов. За счет ослабления евро на валютном рынке рост пары евро/рубль был сдержанным.

Давление на курс национальной валюты исходило от общего укрепления американского доллара, продолжающегося падения нефтяных котировок, а также возобновившихся разговоров об антироссийских санкциях со стороны США.

Вечером стало известно, что Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 2,00% — 2,25%.

Курс пары евро/доллар упал на 90 пунктов, до 1,1352 на фоне укрепления доллара, а также возросшего беспокойства по поводу ситуации вокруг бюджета правительства Италии.

Нефть сорта Brent после неудачной попытки восстановиться подешевела на 3,3%, до $70,55 за баррель. Цена возобновила снижение на данных о запасах в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,85 млн баррелей (прогноз был —2,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 3,46 млн баррелей (прогноз был — 2,03 млн баррелей). Добыча нефти выросла на 400 тыс. баррелей, до 11,6 млн баррелей в сутки.

При цене Brent $70,75 за баррель я ожидал в ноябре увидеть курс доллара на уровне 68,85 руб. Текущий курс доллара 66,90 руб. При этом хочется отметить, что цена на нефть достигла ключевой поддержки.

На торгах в Азии нефть остается торговаться в минусе. За 27 торговых дней продавцы полностью перекрыли восходящее движение от $70,28 (15 августа). За это время не было серьезных откатов вверх. Технические условия для коррекции до $76,65 выполнены.

Как коррекция по нефти отразится на паре доллар/рубль?

Пара доллар/рубль пробила два уровня сопротивления: 66,37 руб. и 66,75 руб. Покупатели взяли курс к 67,15 руб. Последний рубеж, который их сдерживает от полноценного «бычьего» ралли. Восходящая коррекция по нефти может сдержать покупателей и даже заставить их отступить 66,25 руб. за доллар США. После 67,15 руб. покупателям открывается дорога к 67,75 руб. и 68,40 руб. за доллар. Это ближайшие целевые уровни после завершения восходящей коррекции в нефти.

Пара евро/рубль находится у сопротивления 76,10 руб. Пройдя его, покупателям открывает путь к 77,29 руб. за единицу европейской валюты. Как только решится проблема с Италией, то можно уже будет целиться в 79,30 руб.