Американские биржевые площадки в четверг завершили торги преимущественно на отрицательной территории, взяв паузу после бурного роста накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,25%, закрывшись на отметке 2806,83 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,53%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта, составив 3,24%.

По итогам двухдневного заседания ФРС США оставила уровень ключевой процентной ставки без изменений, отметив сильный рост экономической активности и рабочих мест. Однако инвестиции в бизнес, которые замедлились с начала текущего года, по мнению регулятора, могут создать риски замедления экономического роста в будущем.

На данном этапе консенсус-прогноз по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы предусматривает одно повышение ставки в декабре, еще три в следующем году и одно в 2020 году.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,44%, закрывшись на отметке $70,95, WTI падает девятый день подряд, демонстрируя самую длинную череду снижения с 2014 года.

Формальным поводом для негативных настроений послужили спекуляции насчет перспектив перенасыщения рынка в связи с ростом добычи нефти в США, Саудовской Аравии и России, а также информации от Wall Street Journal о том, что исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на мировой рынок энергоносителей. Тем не менее, предстоящее в воскресенье заседание министерского комитета мониторинга ОПЕК, на котором картель и его союзники могут поднять вопрос сокращения добычи нефти в 2019 году, может оказать поддержку ценам на "черное золото".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,27%, закрывшись на отметке 2438,62 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2425 и 2392 пунктов, сопротивления расположены на 2462 и 2479 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 113500 и 111550 пунктов. Сопротивления расположены на 115150 и 116000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,90, снизившись на 0,88% по отношению к американскому доллару на фоне резкого снижения цен на нефть и возобновившейся санкционной риторики со стороны США. В настоящий момент американский госдеп ведет консультации с Конгрессом по поводу введения новых санкций в связи с инцидентом в Солсбери, срок которых не определен.

Сейчас основное сопротивление в паре рубль-доллар расположено на уровне 67, проход которого создаст риски дальнейшего ослабления российской валюты в район 69 за одну американскую единицу.