Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3-0.4%, вблизи отметки 2430 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 п.

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Вечернее падение стоимости фьючерсов на нефть должно сдержать активность локальных биржевых «быков». Вместе с тем, явные предпосылки для агрессивных распродаж российских акций пока еще не сформировались.

Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок акций также может оказать публикация предварительного ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18.00 мск).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.27%) и РТС (-0.77%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их вчерашнее падение в целом соответствовало умеренно негативному состоянию внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом стало очередное обновление среднесрочных минимумов в нефтяных фьючерсах. Январские контракты на нефть сорта Brent сползли ниже ценового уровня $71 за баррель. По-видимому, в ближайшие торговые дни они проверят на прочность очень важную поддержку, расположенную в районе $70.

Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи вчера прервал свое устойчивое пятидневное повышение. Приостановка недавнего подъема локального рынка акций выглядела вполне назревшей и логичной. Участники российских торгов все же не могут долгое время игнорировать продолжающееся ухудшение настроений на нефтяном рынке.

Уже после завершения основной торговой сессии стало известно, что Минфин США расширил адресный санкционный список физических лиц и организаций, способствующих интеграции территории Крымского полуострова в состав российской экономики. Новые ограничительные меры не затронули крупных отечественных эмитентов. Тем не менее, указанное событие подтверждает сохранение политического курса США на санкционное давление против РФ.

Поздно вечером вышла новость о том, что ФРС сохранила величину базовой процентной ставки неизменной в диапазоне 2.0-2.25%. Указанное решение совпало с преобладавшими ожиданиями. Поэтому влияние указанного фактора на ближайшие перспективы отечественного фондового рынка можно оценить как нейтральное.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 17.5 п., или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стало достаточно сильное падение стоимости акций Роснефть (ROSN RM, —1.88%). Вчера мы наблюдали в них коррекционный откат от достигнутого накануне месячного максимума. Таким образом, указанным бумагам хватило двух дней для того, чтобы отыграть недавний выход позитивной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Напомним, что чистая прибыль нефтяной компании за 9 месяцев 2018 года возросла в 3.4 раза до уровня в 451 млрд руб.

Бумаги банка ВТБ (VTBR RM, —0.42%) не сумели удержаться на позитивной территории, несмотря на публикацию сильной квартальной отчетности кредитной организации по МСФО. Ее чистая прибыль в рублях увеличилась на 85.5% за девять месяцев 2018 года и на 136.8% по итогам 3 квартала. Весь позитив, связанный с текущей отчетностью, оказался отыгран еще на ожиданиях, за один день до ее выхода. Теперь среднесрочная техническая картина в акциях ВТБ выглядит нейтральной. Однако поводом для более или менее уверенной игры на повышение в них может стать лишь преодоление пока еще далекого ценового уровня 0.04 руб.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —2.09%) вновь сползли ниже важного технического и психологического уровня 100 руб. Несмотря на всю свою долгосрочную перепроданность, эти бумаги в очередной раз выглядели заметно слабее рынка. Сейчас основным риском для эмитента является угроза введения адресных санкций со стороны США в рамках обещанного ранее ноябрьского пакета ограничительных мер. До момента появления окончательной ясности в указанном вопросе рост этих акций будет затруднен.

Акции Сбербанк-ао (SBER RM, +0.49%) и Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.29%) отреагировали умеренным разнонаправленным отклонением на публикацию результатов деятельности эмитента за 10 месяцев 2018 года по РПБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период возросла на 22.4%. В целом указанный показатель соответствовал ожиданиям участников торгов. Однако стоит отметить тенденцию к сокращению темпов его прироста. Годом ранее чистая прибыль «Сбербанка» в рублях возросла на 30.3%.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное изменение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего спада слабо подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.8%. Гонконгский Hang Seng просел на 2.1%.

С учетом вечернего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального старта торгов в России.