Перед началом торгов на российском рынке в пятницу складывается нейтральный внешний фон. Определяющим событием вчерашнего дня стало заседание ФРС, которое, впрочем, не принесло неожиданностей. Ключевая ставка осталась без изменений. Джером Пауэлл снова отметил положительную динамику ключевых индикаторов экономики за исключением незначительного пересмотра объема инвестиций. Индекс доллара и доходность гособлигаций США на этом фоне продолжили восходящую тенденцию последних дней. В то же время фондовые индексы консолидируются после уверенного роста на итогах выборов. Заседание регулятора не принесло новой информации, поэтому говорить о смене локального тренда не приходится.

Нефть марки Brent торгуется уже вблизи 70.50 долларов за баррель. Если сегодня покупатели не сумеют вернуть актив выше 71.50, то основным сценарием будет снижение к 68. Дополнительным негативным фактором стало решение Саудовской Аравии изучить влияние ликвидации ОПЕК на мировой рынок нефти. Новость поступила не вовремя, так как 11 ноября состоится заседание мониторингового комитета в рамках соглашения ОПЕК+, где стороны обсудят сокращение добычи на 2019 год. Дискуссия будет острой, так как пока участники договора предпринимают усилия для уменьшения добычи нефти, США активно наращивают позиции, сводя эти действия на нет. В результате суммарный объем предложения не меняется, но перераспределяется доля экспортеров.

Рубль в ходе вчерашних торгов продолжил терять позиции к доллару и евро. Озвученная нами ранее первая цель вблизи 67 по USDRUB вчера была достигнута. Учитывая скорость приближения к отметке и общие настроения на рынке, перед выходными объемы покупки валюты могут увеличиться.

Глава Банка России Набиуллина подчеркнула наличие высоких внешних рисков, не исключая повышение ставки. Регулятор продолжит оценивать ситуацию и будет готов отреагировать на новые внешние вызовы. В заявлениях главы ЦБ можно увидеть намек на повышение ставки в ближайшее время, несмотря на замедление инфляции. Вечером США частично подтвердили опасения, сообщив о введении санкций по Крыму в отношении 3 физлиц и 9 организаций. Все они небольшие, то есть прямого эффекта на рынок это решение не окажет, но инвесторы ждут более серьезных ограничений. Доходность ОФЗ обновляет локальные максимумы, поэтому наша рекомендация по покупке бумаг исключительно со сроком погашения до 3 лет остается актуальной.

Сильный отчет за 3 кв. 2018 по МСФО представила «Алроса». Чистый долг уменьшился в разы к прошлому году за счет увеличения денежных средств на балансе, выручка за 9 мес. увеличилась на 10.9%, операционная прибыль сразу на 49.3%. Отдельно отмечаем способность компании снижать себестоимость продаж при росте выручки. Рекомендуем и далее удерживать акции компании в инвестиционном портфеле.