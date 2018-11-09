По итогам торгов 8 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,27% до 2438,62 п., а РТС упал на 0,77% до 1155,27 п.

Попытки продолжить «бычьи» радости провалились уже в первой половине дня. Рынок взял направление вниз, забыв об общем оптимизме после выборов в США. Стоит отметить, что поводов для распродаж пока гораздо больше, чем для покупок. Moody’s пророчит замедление экономик США и Китая из-за торговой войны, которая, по мнению экспертов агентства, продолжит углубляться. Кроме того, у российского рынка растут риски очередных сюрпризов от США в рамках исполнения закона по химическому и биологическому оружию, хотя сам Вашингтон пока воздерживается от уничтожения химического арсенала, ссылаясь на отсутствие денег. И, наконец, нефть уже пробивала отметку $71 за баррель Brent, ожидая перенасыщения рынка.

Соответственно, слабость коснулась сектора нефтедобычи: «Газпром» (-0,22%), «ЛУКОЙЛ» (-0,28%), «Роснефть» (-1,88%), «НОВАТЭК» (-1,5%). Впрочем, падение не коснулось таких дивидендных историй, как «Татнефть» (+0,63%) и «Газпром нефть» (+0,91%).

Акции «Аэрофлота» (-2,09%) реагируют на возможные ограничения с американской стороны, так как компания упоминалась в связи со второй очередью ограничений. В остальном отчёты российских компаний продолжают радовать ростом прибыли, но этого в условиях внешних рынков оказывается недостаточно.

«ВТБ» (-0,42%) отчитался о повышении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 85,5% до 139,7 млрд рублей. На рынке существовали прогнозы по росту прибыли чуть не на 140%. Да и сам банк рассчитывал в начале года подобраться к прибыли в 200 млрд к концу года. Тем не менее динамика прироста остаётся вполне солидной, а текущие котировки акций банка в большей степени испытывают давление внешних, а не внутренних рисков. Сбербанк (+0,49%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-октябре на 22,4% до 685,558 млрд рублей. Прирост прибыли в январе-сентябре составлял 23,6%. В первом полугодии прирост был ещё выше на уровне 25,5%. Иными словами, мы наблюдаем замедление темпов роста, хотя рынок пока считает их достаточно высокими, чтобы оправдывать дальнейший рост бумаги. Ожидается, что дивиденды за текущий год могут увеличиться минимум до 14-15 рублей, что является вполне высокой доходностью на российской площадке.

«АЛРОСА» (+0,23%) сообщила о росте чистой прибыли по МСФО на 33% за период с января до сентября. Результаты в III квартале оказались ещё более внушительными, поскольку увеличение прибыли составило 87% до 24,2 млрд рублей. Более того, рост свободного денежного потока в январе-сентябре оказался на уровне 38%, а в III квартале составил 13%, или 23,6 млрд рублей. В I полугодии компания заплатила дивиденды в размере 5,93 рублей на акцию. Соответственно можно надеяться на рост выплат акционерам и в дальнейшем.

Из позитива дня можно вспомнить лишь подтверждение прогноза Moody’s по росту российской экономики в текущем году на 1,7%.

У российской валюты схожие с рынком акций заботы. Пока коллеги по сырьевому цеху пытались укрепляться против доллара, россиянин задумывался о санкциях и смотрел за котировками нефти, которая к вечеру пробила отметку $71 за баррель Brent. Последние аукционы Минфина показали резкий спад интереса к отечественным долговым инструментам. Пока не станет ясна судьба второго пакета сдерживания РФ в рамках дела Скрипалей, рубль будет подвержен рискам ослабления, хотя каких-либо фундаментальных причин для этого нет.

Внешний фон портится. Азиатские рынки вновь вспоминают о торговой войне. Американская нефть WTI официально в «медвежьем» рынке. Нефть Brent пока удерживается, но рост добычи в мире угрожает переизбытком предложения. Ждём на старте дня снижение отечественных индексов и ослабление рубля, хотя оно и затянулось. Однако внешние экономические риски для РФ дополняются внешними политическими рисками, что делает рынок уязвимым вдвойне.