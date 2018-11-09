Российские индексы вчера снизились. Индекс РТС потерял около 0,8%, индекс – 0,3%. Падение нефтяных котировок, ослабление рубля и отсутствие роста на основных торговых площадках оказали негативное влияние на рынок. Инфляция в РФ за неделю, завершившуюся 6 ноября, составила 0,1%, а с начала года – 3%. Таким образом, пока рост цен находится в границах прогноза ЦБР и вряд ли стоит ожидать ужесточения политики банка.

Тем не менее вчера, выступая в Государственной думе, председатель ЦБР Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит бояться повышения ключевой ставки. «Как бы парадоксально это ни звучало, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем». Таким образом, нельзя исключить, что в случае ухудшения ситуации ЦБ в декабре поднимет ключевую ставку.

Европейские рынки вчера взяли паузу, ожидая решения управляющего совета ФРС. Кроме того, итальянское правительство и Еврокомиссия до сих пор не пришли к согласию по бюджету Италии. Еврокомиссия не верит, что правительство страны сможет сократить бюджетный дефицит, и считает, что экономический рост будет ниже правительственного прогноза. До окончания срока принятия решения осталось всего четыре дня. Несогласование бюджета грозит усилением давления на европейские рынки. Индекс Euro Stoxx 50 вчера вырос на 1,2%, а евро укрепился.

В США рыночные индексы, наоборот, снизились, S&P 500 потерял четверть процента. Управляющий совет ФРС ожидаемо оставил учетную ставку без изменения на уровне 2–2,25%. В заявлении регулятора по итогам заседания отмечается быстрое улучшение экономической ситуации в США, сильный рынок труда, оживление потребительской активности и соответствие инфляции целевым значениям. В целом тон комментариев не изменился по сравнению с пресс-релизом после предыдущего заседания, в котором ФРС отказалась от слов о том, что монетарная политика останется стимулирующей. Пока большинство членов управляющего комитета считают, что в декабре ставку следует повысить, а в будущем году она должна достичь 3–3,25%.

Нефтяные котировки вчера продолжили нисходящее движение, и цена Brent опустилась ниже 71 долл./барр. Опасения, что на рынке возникнет избыточное предложения, продолжают оказывать давление на рынок нефти. В воскресенье состоится министерская встреча ОПЕК+, которая может обсудить вопрос о сокращении добычи в будущем году. Поэтому в понедельник рынок будет реагировать на итоги встречи. Этим утром фондовые индексы Азии находятся в красной зоне, больше всех снижется гонконгский Hang Seng. Нефтяные цены пока меняются слабо, как и котировки фьючерса на S&P 500.

Российский рынок сегодня продолжит снижение, индекс РТС при открытии потеряет около 1%.